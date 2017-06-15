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МРГ «Байкал» может стать площадкой для обсуждения корректировки экологических норм
По инф. Телеинформа   
15 Июня 2017 г.
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Площадкой для выработки предложений по корректировке экологического законодательства в интересах жителей природоохранных территорий могла бы стать Межфракционная рабочая группа «Байкал». Об этом заявил председатель объединения, депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области Сергей Тен, комментируя итоги «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает его пресс-служба.

«О проблемах, с которыми столкнулись, в частности, многие жители Байкальского региона из-за ужесточения природоохранного законодательства хорошо известно. На 16 июня у нас запланировано первое заседание созданной на днях Межфракционной рабочей группы «Байкал». Вопрос корректировки экологического законодательства в интересах жителей природоохранных территорий – один из основных в его повестке. То, что проблема прозвучала в ходе прямой линии, безусловно, мобилизующий фактор», – заявил Сергей Тен.

По его словам, проблема не имеет простого решения и требует сбалансированного подхода.

«Учитывая сложность вопроса, необходимость принятия согласованных и взвешенных решений в интересах населения, но и учитывающих уникальность природоохранных территорий и связанные с ней объективные ограничения в организации хозяйственной деятельности. Это очень непростая задача, и я думаю, что наша рабочая группа «Байкал» могла бы стать площадкой для выработки предложений по коррективам в действующие правила и законы. Для этого она, собственно, и создавалась», – отметил Сергей Тен.

Напомним, в ходе состоявшейся 15 июня «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, жители острова Ольхон проинформировали президента о существенном ухудшении хозяйственно-бытовых условий жизни из-за ужесточения законодательства, регулирующего деятельность на природоохранных территориях. Владимир Путин в ответ заявил о необходимости внести изменения в действующие правила и законы – правда, в пределах экологических требований международного сообщества.

По инф. Телеинформа

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