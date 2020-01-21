Мошенники по телефону обманули жительницу Слюдянки на 140 тысяч рублей

На днях в полицию поступило заявление от 57-летней жительницы Слюдянки о том, что неизвестные обманным путём завладели её деньгами в сумме более 140 тысяч рублей.

Пенсионерка пояснила, что еще в конце октября 2019 года ей позвонила неизвестная женщина, представилась работником банка, где у потерпевшей открыты две карты, и сообщила об оформлении на её имя онлайн-кредита. Услышав от пенсионерки, что никакой кредит она не оформляла, лжесотрудница настаивала на обратном и убедила женщину в том, что некие мошенники якобы собираются похитить эти деньги. Для того, чтобы остановить их действия, аферистка попросила пенсионерку сообщить ей код, пришедший по СМС. Пожилая женщина выполнила все инструкции, тем самым подтвердив онлайн-заявку на кредит и поступление денежных средств на её счёт.

Увидев СМС-сообщение о зачислении на её карту крупной денежной суммы, потерпевшая поверила аферистке, которая потребовала «вернуть деньги банку», и сделала то, о чем ее просила звонившая. А именно – не отключая телефон, находясь на связи с мошенницей, пенсионерка перечислила сначала 120 тысяч рублей со своей карты на указанный номер Яндекс-кошелька, а через сутки – ещё 22 тысячи рублей.

Таким образом пенсионерка помогла мошенникам оформить на себя кредит, но деньги в итоге получили аферисты. Об этом заявительница узнала лишь через месяц, когда ей позвонили настоящие сотрудники банка и сообщили, что нужно оплатить первый взнос за кредит, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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