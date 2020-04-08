Молодые парламентарии отправились на помощь пенсионерам Иркутской области

Депутаты Молодёжного парламента при Законодательном собрании Иркутской области присоединились к федеральной акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ, объединившись в волонтёрские корпуса в разных городах Иркутской области, в том числе в Иркутске, Братске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Зиме. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
– Мы активно включились в помощь пожилым людям, которые находятся на самоизоляции в период пандемии короновирусной инфекции. Навещаем пенсионеров, доставляем продукты и лекарства на дом, – сообщил председатель Молодёжного парламента Иван Комельков.
Так, в Иркутске доставляет продукты пенсионерам заместитель председателя Молодёжного парламента Норайн Хачатрян, депутат Дмитрий Кононов участвует в координации добровольческого корпуса в Черемхово и выезжает к пенсионерам, Иван Комельков также помогает пенсионерам в Ангарске, доставляя продукты и лекарства, а кроме того, по его инициативе был организован штаб по обзвону участников и инвалидов Великой Отечественной войны в целях информирования о мерах профилактики в период пандемии и выявления их потребностей.
Также Иван Комельков с командой навестили ветеранов войны в рамках Благотворительной акции депутата Законодательного собрания Евгения Сарсенбаева, предусматривающей, что ежемесячно каждый ветеран получает сертификат на покупку продуктов. Уже с начала этой недели депутаты Молодежного парламента с волонтерами развезли шесть продуктовых наборов одиноким труженикам тыла, которые проживают в микрорайоне Юго-Восточный в Ангарске. Продуктовые наборы были предоставлены компанией «En+ group».
Депутат Молодёжного парламента Иван Данильцев принял участие в акции по раздаче масок в Ангарске, предоставленных Ангарским отделением ЛДПР, и принял участие в акции Общероссийского народного фронта по доставке врачам больниц Иркутска замороженных ягод.
По словам председателя Молодежного парламента, активно ведется работа и с молодежью.
– Молодые люди сейчас в основном в социальных сетях находится большую часть времени, поэтому ведем информационную работу в там о мерах профилактики, защиты от коронавируса. Рассказываем о важных актуальных официальных новостях в связи с пандемией, – рассказал депутат.
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