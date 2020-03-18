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Молодых иркутян приглашают на конкурс патриотической песни
По инф. Телеинформа   
18 Марта 2020 г.
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Иркутян приглашают принять участие в четвертом всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни и музыкального искусства детского и юношеского творчества «Молодые таланты Отечества», который пройдет в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны.

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Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, конкурс проводится в номинации «вокал». К участию допускаются творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 7 до 24 лет.

Региональный этап участников запланировано провести до 25 апреля. Полуфинал и финал конкурса с 4 по 5 июня в Москве. Впервые кроме россиян в фестивале примут участие соотечественники из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Азии. Лауреаты получат возможность выступить на лучших концертных площадках Москвы и стать участниками профессиональных эстрадных коллективов.

Подробности – на сайте конкурса.

По инф. Телеинформа

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