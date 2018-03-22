Молодёжные выборы

Состоялась встреча председателя думы Иркутска Ирины Ежовой и кандидатов в депутаты Молодёжной думы. Ирина Ежова рассказала о принципах депутатской деятельности и взаимодействия думы с городской администрацией, отметила основные направления работы депутатов в избирательных округах.

В выборах по единому многомандатному округу участвуют 32 кандидата, но депутатские кресла по итогам голосования займёт только 21 человек. До 22 марта проводились предвыборные мероприятия, в том числе агитация. Ирина Ежова подчеркнула, что умение заинтересовать своих избирателей в дальнейшем повлияет на то, смогут ли молодые депутаты находить решения вопросов, волнующих горожан.

– Вы – представители того молодёжного актива, который вас выдвигает на эти выборы. У вас в приоритете должны быть не только собственные амбиции, и я глубоко убеждена, что вы действительно ставите перед собой серьёзные цели и задачи. Предлагаю вам уже сейчас продумать, чем вы собираетесь заниматься в Молодёжной думе, – отметила Ирина Ежова. – Эти выборы нужны не только вам. Чем более многочисленными будут ваши группы поддержки, ваш электорат, тем быстрее возникнет обратная связь, с помощью которой ваши избиратели будут продвигать через вас свои идеи и предложения.

Кураторами Молодёжной думы назначены четыре депутата думы Иркутска. В Правобережном округе это Алексей Распутин, в Октябрьском – Александр Квасов, В Свердловском – Евгений Стекачев, в Ленинском – Алексей Савельев. Они помогут младшим коллегам правильно организовать рабочий процесс по завершении выборов.

Голосование за депутатов Молодёжной думы пройдет 24 марта с 10 до 17 часов на четырёх избирательных участках, расположенных в комитетах по управлению округами: ул. Маршала Говорова, 3; ул. Терешковой, 24; ул. Марата, 14; ул. Декабрьских Событий, 27.

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