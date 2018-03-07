«Молчановка» приглашает

13 марта в 15:00 библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на кинолекторий о лучших кинокомедиях мира: «Комедийный киногид». Тема: «Французские комедии. Демонстрация фрагментов фильма французской комедии «Игрушка», в главной роли с Пьером Ришаром».

15 марта в 16:00 библиотека приглашает на лекцию «Лекарственные растения: сами выращиваем и применяем». Лекторы: Пляскин Вячеслав Евгеньевич, сотрудник Ботанического сада, биолог, эксперт по товарам тибетской медицины; Калинович Снежана Евгеньевна, сотрудник ботанического сада ИГУ.

Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход свободный.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ