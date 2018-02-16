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«Молчановка» приглашает
Соб. инф.   
16 Февраля 2018 г.
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irk mochanovka 

20 февраля в 15:00 библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на концерт ко Дню защитника Отечества: «Во славу Отечества». Перед зрителями выступит народный вокальный ансамбль «Ангарские зори» МУК «Культурно-спортивный центр» посёлка Усть-Куда.

21 февраля в 15:00 состоятся лекция из цикла «Путешествие по городам России». Желающие смогут побывать с помощью видеогида в Ленинградской области.

27 февраля в 16:00 всех желающих приглашают на «Час православия». Тема лекции: «Исповедь и причастие». Лектор: настоятель прихода преподобного Сергия Радонежского протоиерей Евгений Прохоров.

Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет». Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход свободный.

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