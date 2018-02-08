«Молчановка» приглашает

13 февраля в 15:00 библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на кинолекторий о лучших кинокомедиях мира: «Комедийный киногид». Тема: Французские комедии. Демонстрация фрагментов фильма французского кинорежиссёра Э. Молинаро «Замороженный».

14 февраля в 15:00 там же состоится лекция: «Диспансеризация населения». Лектор: Елена Анатольевна Мартынова, врач-методист Иркутского областного центра медицинской профилактики.

15 февраля в 15:00 будет показан музыкальный спектакль для детей и взрослых: «Муха и любовь», по мотивам сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха». Постановка театра-студии «Театр Пилигримов». Композитор: Владимир Соколов.

Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход свободный.

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