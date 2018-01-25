1 февраля, в 15:00 библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на социальный проект-лекторий «Академия здоровья». Тема лекции: «Аптечка современного жителя большого города». Лектор: Черкова Галина Николаевна, врач-гомеопат.

3 февраля, в 15.00 «Молчановка» приглашает на презентацию выставки художника Антипина Константина Михайловича: «Немного о разном».

Вас ждут адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход свободный.

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