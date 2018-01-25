ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

«Молчановка» приглашает
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
25 Января 2018 г.
Изменить размер шрифта

 

1 февраля, в 15:00 библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на социальный проект-лекторий «Академия здоровья». Тема лекции: «Аптечка современного жителя большого города». Лектор: Черкова Галина Николаевна, врач-гомеопат.

3 февраля, в 15.00 «Молчановка» приглашает на презентацию выставки художника Антипина Константина Михайловича: «Немного о разном».

Вас ждут адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход свободный.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске