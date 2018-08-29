«Молчановка» приглашает

6 сентября в 15:00 библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского приглашает всех желающих на лекцию «Фитотерапия: использование лекарственных растений при сердечно-сосудистых заболеваниях». Лектор: Вячеслав Евгеньевич Пляскин, биолог, эксперт по товарам тибетской медицины.

12 сентября в 15:00 библиотека приглашает на информационно-просветительский психологический практикум: «На расстоянии звонка». Лектор: Елена Николаевна Черентаева, руководитель службы «Экстренная психологическая помощь по телефону».

13 сентября в 15:00 там же, состоится Час православия на тему: «Таинства церкви». Читает священник прихода храма Преподобного Сергия Радонежского Евгений Прохоров.

14 сентября в 15:00 состоится презентация выставки кукол Елены Александровны Павловой «Славянские обереги».

Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет»

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход по читательскому билету.

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