«Молчановка» приглашает

21 августа в 15:00 в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского состоится лекция о лучших кинокомедиях мира – «Комедийный киногид». Тема: «Комедии СССР». Будут демонстрироваться фрагменты фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

30 августа в 15:00 библиотека приглашает всех желающих посетить киносалон «Великие женщины мира» на тему: «Непостижимая Коко Шанель».

Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход по читательскому билету.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ