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«Молчановка» приглашает
Зав. ОВО и ОМП Н. В. СУХОВА   
16 Августа 2018 г.
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irk mochanovka

21 августа в 15:00 в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского состоится лекция о лучших кинокомедиях мира – «Комедийный киногид». Тема: «Комедии СССР». Будут демонстрироваться фрагменты фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

 irk molchanovka 80

30 августа в 15:00 библиотека приглашает всех желающих посетить киносалон «Великие женщины мира» на тему: «Непостижимая Коко Шанель».

Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход по читательскому билету.

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