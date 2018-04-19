«Молчановка» приглашает

25 апреля в 16:00 библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на социальный проект – лекторий «Академия здоровья». Тема лекции: Школа для пациентов. «Профилактика и лечение больных с хронической сердечной недостаточностью». Лектор: Татьяна Геннадьевна Игнатьева, канд. мед. наук, врач высшей категории, гл. кардиолог города Иркутска.

Вас ждут адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход по читательскому билету.

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