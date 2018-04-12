«Молчановка» приглашает

18 апреля в 15:00 библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на социальный проект-лекторий «Академия здоровья». Тема лекции: «Профилактика и лечение возрастного нарушения памяти и внимания». Лекторы: Бендер Татьяна Борисовна, ассистент кафедры нервных болезней ИГМУ.

19 апреля в 15:00 состоится концерт любительского хорового коллектива «Марковчаночка», под руководством Лидии Павловны Сахаровой и концертмейстера Олега Загурского: «Наши песни – наша жизнь».

21 апреля в 15:00 – лекция из цикла «Путешествие по городам России». Желающие смогут побывать с помощью видеогида в Калининградской области.

22 апреля в 15:00 библиотека приглашает на кинолекторий о лучших кинокомедиях мира – «Комедийный киногид». Тема: «Французские комедии». Будут демонстрироваться фрагменты фильма «Невезучие», где в главной роли снялся Жерар Депардье.

Вас ждут адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход по читательскому билету.

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