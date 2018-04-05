«Молчановка» приглашает

10 апреля в 15:00 библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на концерт ансамбля «Россияночка» под руководством Александра Николаевича Невратова: «С песней по жизни».

11 апреля 15:00 там же будет представлен спектакль Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов: «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца».

12 апреля в 16:00 всех желающих библиотека приглашает на «Час православия». Тема лекции: «Таинства церкви». Рассказывает настоятель прихода преподобного Сергия Радонежского протоиерей Евгений Прохоров.

13 апреля в 15:00 там же состоится презентация картин Виталия Викторовича Михайлова: «Поэзия в красках».

Вас ждут адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход свободный.

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