«Молчановка» приглашает

3 апреля в 15:00 библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на социальный проект – лекторий «Академия здоровья». Тема лекции: «Вакцинация и профилактика при заболеваниях органов дыхания». Лектор: Ирина Николаевна Трофименко, главный внештатный специалист – пульмонолог Иркутской области.

4 апреля в 15:00 там же состоится презентация выставки картин Надежды Николаевны Савиной-Дмитраковой, преподавателя детской школы искусств № 5 «Окно в творчество».

Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110).

Вход свободный.

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