«Молчановка» приглашает

27 марта в 15:00 библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на социальный проект-лекторий «Академия здоровья». Тема лекции: «Оказание паллиативной помощи неизлечимым больным». Лекторы: Бессонов Александр Петрович, главный врач городской клинической больницы № 7.

28 марта в 15:00 там же состоится лекция на тему: «Болезни почек. Симптомы, которые нельзя игнорировать». Лектор: Лапшаева Татьяна Васильевна, канд. мед. наук, врач-нефролог высшей категории.

Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет»

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110)

Вход свободный

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