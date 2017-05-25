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«Молчановка» приглашает
Редакция «Мои года»   
25 Мая 2017 г.
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1 июня в 15:30 библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского приглашает на лекцию «Как избежать сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений от них?» Лектор к.м.н., главный кардиолог Иркутска, врач высшей категории Татьяна Геннадьевна Игнатьева

Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет»

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 110)

Вход свободный.

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