Мобильный интернет и бабушки: сколько пользователей сети старшего поколения в Приангарье?

Компания «МегаФон» проанализировала активность абонентов старшего возраста из Иркутской области в своей сети и выявила, насколько активно они «серфят» в интернете.

Как сообщает пресс-служба компании, люди старшего поколения стали чаще погружаться во Всемирную сеть. По данным исследований, в 2017 году в России проникновение мобильного интернета среди пользователей старше 50 лет выросло на 20%.

По информации оператора, с 2015 года наблюдается стабильный рост потребления интернет-трафика людьми старшего поколения в сетях «МегаФона» в Иркутской области. Так, с июня 2016 года трафика в сетях всех поколений связи увеличился в 2,3 раза (пользователи 50-70 лет).

Ожидаемо наиболее активными абонентами «МегаФона» среди людей старшего поколения в Приангарье являются пользователи в возрасте 48-55 лет. Их доля в потребление интернет-трафика составляет 12,1%. Доля же абонентов в возрасте 56-65 лет составляет 9,9%, в возрасте 66-75 лет – 2,5%.

Популярные мотивы выхода онлайн для пользователей старше 50 лет – поиск необходимой информации, госуслуги онлайн, чтение новостей, общение в мессенджерах и социальных сетях. Смартфон с доступом к интернету можно использовать и в других сферах жизни. Например, для решения бытовых вопросов. Освоив приложение «Госуслуги», пенсионеры смогут совершать все необходимые платежи прямо из дома.

Также мобильные приложения помогут разнообразить досуг. Например, чтобы не «караулить» показ любимых сериалов или программ по телевизору, а смотреть в удобное для себя время и в любом месте, достаточно лишь запустить приложение «МегаФон.ТВ». Для пользователей будет открыт доступ к разнообразному выбору сериалов, программ, фильмов. Это и классика советского кино – «Ирония судьбы», «Кавказская пленница», «Чародеи», юмористические передачи вроде «Осторожно, модерн!», «Каламбур», «Городок», «Маски-шоу». Есть еще и специализированные каналы: спортивные трансляции, кулинарные шоу – «Смак» и «Едим дома», передачи про ремонт и дачные работы – «Квартирный вопрос» и «Фазенда» и многое другое.

По инф. Телеинформа

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