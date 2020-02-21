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Многообещающие планы. Оргкомитет проекта «Наша Победа» рассказал об акцииях на 2020 год

По инф. Телеинформа   
21 Февраля 2020 г.
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Первое заседание организационного комитета «Наша победа», призванного объединить все партийные направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам, противодействию фактам исторической фальсификации, состоялось в центральном исполнительном комитете «Единой России».

Многообещающие планы. Оргкомитет проекта «Наша Победа» рассказал об акцииях на 2020 год

Главной темой заседания стало обсуждение памятных мероприятий и акций, которые уже проходят или еще только состоятся в текущем году.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал объединить усилия и возможности всех участников оргкомитета при подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, что, по его мнению, «несомненно даст синергетический эффект».

Он подчеркнул, что памятные и торжественные мероприятия важны для подрастающего поколения.

– Мы не можем допустить наглой фальсификации нашей истории. И поэтому так важно, чтобы и наши дети, и внуки знали и помнили о нашей Победе, – отметил Андрей Турчак.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в 2020 году в акции «Диктант Победы» примут участие практически все страны Западной и Восточной Европы, а также США и Аргентина.

– Не менее 60 площадок появится в 30 государствах. Это минимальная цифра, – сказал он.

Планируется, что площадки «Диктанта Победы» будут открыты в военных частях по всей стране, включая удаленные и труднодоступные регионы, а также на российских военных объектах за рубежом.

Сопредседатель оргкомитета, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что успешные практики «Единой России» по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию необходимо распространять по регионам.

– Нам предстоит развивать новые формы исторического просвещения и тиражировать лучшие региональные практики, – сказал он, добавив, что в скором времени оргкомитеты «Наша Победа» появятся в субъектах РФ.

Операторы большой четверки, ведущие телекоммуникационные компании, поддержали инициативу «Единой России» и сформулировали свои предложения по обеспечению всех ветеранов как бесплатными сотовыми телефонами, так и сотовой связью без ограничения по объему.

– Фактически мы говорим о том, что ветеранам будет доступна мобильная связь внутри страны, межгород абсолютно бесплатно на протяжении всей жизни, – подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

В свою очередь, член высшего совета «Единой России», генеральный директор – председатель правления «РЖД» Олег Белозеров заявил, что Российские железные дороги обеспечат ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране.

– Это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно, – сказал он.

О готовности поддержать все акции, организованные «Единой Россией» в рамках партпроекта «Историческая память», заявил и заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.

– Мы [министерство обороны России] полностью поддерживаем и будем активно в них участвовать, – сказал он.

При этом глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в нынешнем году ведомство будет засчитывать абитуриентам вузов их высокие результаты, полученные по итогам акции. Благодаря участию в «Диктанте Победы» абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов.

На заседании оргкомитета стало известно, что «Единая Россия» разработает единую карту воинских захоронений и в этой работе рассчитывает на поддержку министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Минобороны. В партии также предложили посмертно наградить советских партизан, сражавшихся за освобождение Бельгии от фашизма и отметить государственными наградами граждан Бельгии, которые помогают в сохранении мест захоронения советских воинов, создании на территории государства музея Русского партизанского движения и установке в одной из коммун мемориального памятника погибшим советским партизанам.

Секретарь иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного парламента Сергей Сокол рассказал, что президиум реготделения партии утвердил региональный состав Оргкомитета и в данный момент в области приступили к реализации комплекса мероприятий к 75-летию Великой Победы, направленных на сохранение истории и увековечивание памяти воинов победителей.

– Наша область внесла важный вклад в общую победу в годы войны. Наши земляки героически воевали на фронте и самоотверженно работали в тылу. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти. А мы в свою очередь должны сделать все возможное для тех, кто еще жив, – подчеркнул Сергей Сокол.

По инф. Телеинформа

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