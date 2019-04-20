Мнение горожан

Ирина Ежова провела круглый стол с жителями избирательного округа № 20.

В думе Иркутска прошёл круглый стол с жителями одномандатного избирательного округа № 20. Его организовала депутат Ирина Ежова. Вместе со старшими по домам и представителями администрации города Иркутска Ирина Всеволодовна обсудила проблемы и планы по развитию округа. Участники обговорили вопросы благоустройства, безопасности дорог. А также установку искусственных неровностей возле детских садов, школ и внутри дворов. Обсудили в том числе работу автобусов, с этим связано много вопросов. Проверить их движение обещали в ближайший месяц. Жители отмечают: многие проблемы удаётся решить вот в таком, рабочем порядке. Тем более что встречи теперь проводятся на регулярной основе.

– С Ириной Всеволодовной мы встречаемся несколько раз в год. И поднимаем все темы постепенно. Всё, что может, она делает, конечно. Остальное всё зависит от нас. Она, кстати, нас всех и собрала, – рассказала жительница округа Любовь Шульман.

Кроме того, в этом году начнётся масштабное благоустройство на левом берегу реки Ушаковки. На территории постараются максимально сохранить зелёные зоны, но при этом сделать площадку более комфортной для горожан. Проект рассчитан на несколько лет. В этом году на месте планируют сделать удобный ступенчатый спуск, а также зону отдыха для жителей разных возрастов.

– Ближе к улице Поленова будет небольшой сквер. Мы там планируем расположить воркаут, детские дорожки. Может быть, у нас получится сделать эстраду, где могли бы выступать наши с вами дети, которые учатся. Там проводить какие-то окружные мероприятия, может быть, там будет летний кинотеатр. То есть сделать такую открытую зону отдыха для жителей и всех желающих, – отметила депутат думы Иркутска Ирина Ежова.

Участники круглого стола обсудили и острую тему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также устройство новых площадок для выгула собак. На многих территориях отдельно оборудованные зоны просто необходимы.

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