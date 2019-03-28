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Мир в руках женщины
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
28 Марта 2019 г.
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Больше 500 иркутянок приняли участие в первом городском форуме «Мир в руках женщины», который прошёл 23 марта в научной библиотеке ИГУ им. В. Г. Распутина. Мероприятие организовано активом общественного движения «Женсовет» при поддержке мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

Больше 500 иркутянок приняли участие в первом городском форуме «Мир в руках женщины»

На торжественном открытии участниц форума поприветствовали председатель Иркутского общественного городского женского движения «Женсовет» Людмила Тучкова и глава города.

– В Иркутске активно развивается женское движение, растёт число общественно значимых социальных проектов, реализуемых женщинами, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Убеждён, этот форум ещё раз покажет нам, что, объединив усилия, мы можем многое! Благодарю наших женщин за активную жизненную позицию, неравнодушие, искреннее участие в судьбе Иркутска!

В рамках форума состоялись дискуссии на темы семейного права, финансовой грамотности для молодой семьи, правовой защиты детей и родителей, семейной психологии. Спикерами в семи секциях выступили квалифицированные психологи, педагоги, юристы. Кроме того, была организована работа выставки прикладного искусства, мастер-классы по рукоделию, детская игровая комната, консультации специалистов.

По итогам мероприятия принята резолюция первого городского форума «Мир в руках женщины». Участницы обратились в ней к горожанам, представителям общественных объединений, средствам массовой информации, городской администрации с предложением направить общие усилия на обеспечение полноправного, деятельного и конструктивного участия жительниц Иркутска в преобразовании и развитии родного города.

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