Городской форум «Мир в руках женщины» пройдёт в Иркутске 23 марта. Организатором выступает общественное городское женское движение «Женсовет» и администрация Иркутска.

В рамках форума участники смогут принять участие в дискуссиях на темы семейного права, финансовой грамотности для молодой семьи, правовой защиты детей и родителей, семейной психологии. На форуме будет организована работа выставки прикладного искусства, мастер-классы по рукоделию, детская игровая комната, консультации специалистов.

Спикерами выступят доцент кафедры теории и истории права и государства Российского государственного университета правосудия Елена Зарубаева, семейный психолог Наталья Вишневская, начальник отделения по защите прав потребителей консультационного «Центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области» Евгения Мироманова, кандидат медицинских наук, врач научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Лилия Беленькая и другие.

Открытие форума состоится 23 марта в 11:00 по адресу: ул. Лермонтова, 124 (Научная библиотека ИГУ им. В. Г. Распутина). Регистрация участников с 10:00 до 11:00.

Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную форму, которую можно найти по адресу https://vk.cc/9b1KSR .

С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте www.gorod.irk.ru в разделе «Анонсы».

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