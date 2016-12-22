Минздрав болен?

Уполномоченный по правам человека по Иркутской области Валерий Лукин заявил, что «руководство минздрава региона в последнее время создаёт искусственные препятствия уполномоченному и государственным служащим его аппарата в получении достоверных данных, характеризующих деятельность подведомственных учреждений». Об этом сообщается на официальном сайте Валерия Лукина.
Пресс-служба аппарата уполномоченного поясняет, что «министерство запрещает их руководителям предоставлять необходимую информацию непосредственно уполномоченному».
Валерий Лукин разделяет тревогу руководителя СУ СКР региона Андрея Бунёва по поводу недофинансирования учреждений здравоохранения и социальной защиты. Глава следственного комитета региона выступил с докладом на сессии Законодательного собрания Иркутской области 16 декабря. По мнению Андрея Бунёва, недофинансирование явилось одной из причин трагической смерти детей в Черемховском интернате.
Пресс-служба аппарата Валерия Лукина напоминает, что при рассмотрении жалоб граждан на нарушение права на своевременную и качественную медицинскую помощь в областных учреждениях здравоохранения уполномоченный уже отмечал хроническое, в течение многих лет, их недофинансирование.
«Реагируя на такие факты, Валерий Лукин постоянно обращал внимание органов власти на необходимость решения этой проблемы. Например, в его докладе о проблемах соблюдения прав граждан с психическими заболеваниями в областных государственных учреждениях Иркутской области за 2014 год был сделан вывод о том, что «главной причиной сложившегося положения дел является отсутствие активной позиции министерства здравоохранения Иркутской области при формировании областного бюджета с расчётом полного обеспечения финансирования подведомственных учреждений с гарантией соблюдения федеральных стандартов лечения граждан, страдающих психическими заболеваниями», – отмечается в пресс-релизе.
В аппарате констатируют: к сожалению, выводы и рекомендации уполномоченного, касающиеся всей системы учреждений здравоохранения, не были приняты областными органами власти во внимание. По-прежнему планируемые объёмы их финансирования не гарантируют жителям области получение медицинской помощи в соответствии с утверждёнными стандартами.
Следует заметить, что хронически нарушаются права не только пациентов, но и медицинских работников. Тарифные ставки оплаты труда среднего и младшего медперсонала неадекватно низкие. Их заработная плата, которую органы власти показывают в отчётах, и которая позволяет медикам как-то сводить концы с концами, формируется только за счёт большой переработки.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
На некоторых покупках можно прилично сэкономить
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
Заявление Пенсионного фонда России
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Когда хобби приносит деньги – идеи бизнеса на пенсии
В России стремительно растет количество работающих пенсионеров. Если раньше многие, достигая пенсионного возраста, «уходили на покой», занимались внуками и огородами на даче, то сегодня бабушки и дедушки уже ...