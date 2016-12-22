Минздрав болен?

Уполномоченный по правам человека по Иркутской области Валерий Лукин заявил, что «руководство минздрава региона в последнее время создаёт искусственные препятствия уполномоченному и государственным служащим его аппарата в получении достоверных данных, характеризующих деятельность подведомственных учреждений». Об этом сообщается на официальном сайте Валерия Лукина.

Пресс-служба аппарата уполномоченного поясняет, что «министерство запрещает их руководителям предоставлять необходимую информацию непосредственно уполномоченному».

Валерий Лукин разделяет тревогу руководителя СУ СКР региона Андрея Бунёва по поводу недофинансирования учреждений здравоохранения и социальной защиты. Глава следственного комитета региона выступил с докладом на сессии Законодательного собрания Иркутской области 16 декабря. По мнению Андрея Бунёва, недофинансирование явилось одной из причин трагической смерти детей в Черемховском интернате.

Пресс-служба аппарата Валерия Лукина напоминает, что при рассмотрении жалоб граждан на нарушение права на своевременную и качественную медицинскую помощь в областных учреждениях здравоохранения уполномоченный уже отмечал хроническое, в течение многих лет, их недофинансирование.

«Реагируя на такие факты, Валерий Лукин постоянно обращал внимание органов власти на необходимость решения этой проблемы. Например, в его докладе о проблемах соблюдения прав граждан с психическими заболеваниями в областных государственных учреждениях Иркутской области за 2014 год был сделан вывод о том, что «главной причиной сложившегося положения дел является отсутствие активной позиции министерства здравоохранения Иркутской области при формировании областного бюджета с расчётом полного обеспечения финансирования подведомственных учреждений с гарантией соблюдения федеральных стандартов лечения граждан, страдающих психическими заболеваниями», – отмечается в пресс-релизе.

В аппарате констатируют: к сожалению, выводы и рекомендации уполномоченного, касающиеся всей системы учреждений здравоохранения, не были приняты областными органами власти во внимание. По-прежнему планируемые объёмы их финансирования не гарантируют жителям области получение медицинской помощи в соответствии с утверждёнными стандартами.

Следует заметить, что хронически нарушаются права не только пациентов, но и медицинских работников. Тарифные ставки оплаты труда среднего и младшего медперсонала неадекватно низкие. Их заработная плата, которую органы власти показывают в отчётах, и которая позволяет медикам как-то сводить концы с концами, формируется только за счёт большой переработки.