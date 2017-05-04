Миллион тонн

В рамках разработанной стратегии развития Иркутской области к 2020 году в регионе планируется производить 1 млн тонн зерна. О перспективах развития агропромышленного комплекса шла речь в ходе посещения губернатором Сергеем Левченко сельскохозяйственных предприятий в Усольском районе. В территории сейчас активно ведутся весенние полевые работы.

– Чтобы подойти к таким цифрам, необходимо вести планомерную работу, в том числе по освоению целины. Министерству сельского хозяйства области я дал поручение обеспечить стимулирование ввода в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель. Ведомство предусмотрело на 2017 год субсидию из областного бюджета на проведение мелиорации земель сельхозназначения. Это позволит увеличить посевную площадь к 2020 году на 100 тысяч га и, следовательно, увеличить производство зерна, молока и мяса, – заявил Сергей Левченко.

Ставка на культуртехническую мелиорацию составляет 2400 руб. на 1 га введённой в оборот пашни.

Как сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко, на сегодня в регионе посеяно более 2 тысячи га зерновых, 300 га однолетних трав, 20 га овощей. В соответствии с госпрограммой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2017 году планируется посеять 418,1 тысяч га зерновых и зернобобовых культур (на 11 тысяч га больше прошлого года), картофеля более 40,4 тысяч га, овощей 6 тысяч га, масличных культур 12,3 тысяч га. Для проведения весенних полевых работ подготовлено 430,5 тысяч га пашни, в том числе 249,5 тысяч га чистых паров и 181 тысяч га зяби.

– Обеспеченность посева семенами зерновых и зернобобовых культур составляет более 100%. Ведётся калибровка, сортировка семенного материала. Продолжается завоз в регион минеральных удобрений. По состоянию на сегодняшний день на ОАО «Иркутскагроремонт» отремонтировано 50 тракторов. Готовность техники по тракторам составляет 94%, сеялкам, культиваторам, посевным комплексам – 100%. На ремонт специализированной техники в 2017 году из областного бюджета выделены субсидии в размере 24,4 млн рублей, – уточнил Александр Кириленко.

В рамках рабочей поездки губернатор посетил молочно-товарную ферму и цех по переработке молока АО «Большееланское» – одного из крупных хозяйств в области по производству и реализации молока и молочной продукции. На протяжении последних лет хозяйство увеличивает молочную продуктивность коров, которая является самой высокой в регионе и составляет 8529 кг молока на одну фуражную корову. В 2017 году АО «Большееланское» планирует посеять 2605 га зерновых и зернобобовых культур, 1089 га однолетних трав. Под посев подготовлено 120 тонн собственных элитных семян, 220 тонн семенного материала протравлено. Предприятием уже посеяно 500 га зерновых (ячмень), 180 га однолетних трав.

Глава региона также ознакомился с работой ЗАО «Тельминское», занимающегося производством и реализацией элитных семян зерновых культур. В этом году здесь подготовлено и реализовано 3,5 тыс. тонн элитных семян для сельскохозяйственных производителей области. В наличии имеется ещё одна тысяча тонн элитных семян для реализации.

– Усольский район – один из самых передовых в Приангарье в области сельского хозяйства, давно и высоко держит это знамя. Здесь работают сельхозпредприятия с достаточно высокими экономическими показателями. А та поддержка, которую оказывает район, позволяет им увеличивать объёмы сельхозпродукции и возможность стабильного развития, – отметил Сергей Левченко.