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Миллиарды на благоустройство
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
16 Февраля 2018 г.
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Большинством голосов межведомственная комиссия Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» выбрала вариант распределения субсидий на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках проекта на 2018 год. Заседание межведомственной комиссии провёл губернатор Сергей Левченко.

Руководитель региона подчеркнул, что в текущем году в несколько раз увеличивается число участников проекта, а вместе с этим возрастает и ответственность региональной власти за его выполнение, для чего следует обеспечивать и сравнимость результатов, и конкурентную состязательность.

– Надо дать право всем муниципалитетам с населением больше тысячи человек войти в программу. Каждый житель области должен знать, что программа благоустройства существует. Каждый должен тревожить местную власть, если она упускает возможность формирования комфортной среды, – так Сергей Левченко обратил внимание собравшихся на необходимость привлечения большинства населения к обсуждению проектов.

Приоритетный проект Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Иркутской области второй год. В прошедшем году в 15 муниципальных образованиях выполнено благоустройство 339 территорий, в том числе благоустроено: 293 дворовых территорий многоквартирных домов, 39 общественных пространств, 7 парков. В реализации проекта было задействовано более полутора миллионов жителей Иркутской области – население 15 городов – участников проекта.

За пять лет следует благоустроить все дворовые и общественные территории во всех населённых пунктах Иркутской области с численностью населения более одной тысячи человек.

Как отметил губернатор, 2018 год – это год территориального расширения приоритетного проекта. Объём средств, направляемый в муниципальные образования Иркутской области из областного и федерального бюджета в 2018 году (876 млн рублей), на 25 процентов выше, чем в 2017 году (700 млн рублей). Такие же суммы будут выделены на выполнение программы в 2019 и в 2020 годах. За пять лет следует благоустроить все дворовые и общественные территории в населённых пунктах с численностью населения более одной тысячи человек. В Иркутской области таких муниципалитетов 160.

О предлагаемых вариантах распределения субсидий рассказала начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилполитики, энергетики и транспорта Иркутской области Елена Рябых. Она предложила для обсуждения три варианта распределения, отметив, что третий вариант был одобрен комиссией по собственности и ЖКХ Регионального совета при губернаторе региона, которая состоит в большинстве своём из мэров муниципальных образований.

Суть первого варианта в распределении субсидий по результатам конкурса (оценка готовности муниципальных образований к реализации проектов благоустройства). Второй вариант предусматривал распределение средств между отдельными категориями муниципалитетов по формуле, предложенной Минстроем РФ. В третьем варианте определялись финансовые объёмы субсидий для каждого муниципального образования, с последующим конкурсным отбором.

Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства области Дмитрий Чернышов пояснил, что в результате дополнительных консультаций с мэрами третий вариант усовершенствовали.

– Конкурсный отбор будет проводиться в группах муниципальных образований, что исключит возможность возникновения любого неравенства при распределении средств между большими городами и небольшими посёлками, – пояснил Дмитрий Чернышов.

Председатель правительства региона Руслан Болотов обратил внимание руководителей муниципалитетов на то, что сумма средств, которые будут выделены на благоустройство, должна соответствовать строительным возможностям города или посёлка, с чем согласились и мэры, присутствующие на заседании межведомственной комиссии.

Также в обсуждении принял участие председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, региональные депутаты и общественники.

Завершая заседание, губернатор отметил, что объекты, которые появятся в наших городах по этой программе, должны быть современными, интересными, комфортными.

– Главная цель проекта, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, – это глобальное изменение пространства, в котором живёт наша страна. Сегодня в подавляющем большинстве случаев, особенно в глубинке, в малых городах, жилые кварталы ничем не отличаются от тех, что строили в 70-х годах прошлого века. Общественные пространства и расположенная на них инфраструктура морально и физически устарели. А люди должны видеть, что страна меняется, – подчеркнул Сергей Левченко.

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