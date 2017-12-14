Микрорайонная аптека

Три муниципальных аптеки открылись в Иркутске в сентябре и ноябре 2017 года в новых микрорайонах Союз, Центральный Парк, а также в детской поликлинике № 2 в Солнечном. Новые структурные подразделения муниципального фармпредприятия «Иркутская Аптека» проверили заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман и начальник городского департамента здравоохранения и социальной помощи населению Наталия Тарабан.

– Наш приоритет – приблизить качественную лекарственную помощь к населению, поэтому мы и в дальнейшем планируем открывать аптеки в новых строящихся микрорайонах, – отметила Татьяна Эдельман.

Наталия Тарабан подчеркнула, что сотрудники департамента регулярно проверяют аптечные подразделения. Среди предъявляемых требований – санитарная чистота помещений, наличие необходимой информации для пациентов, книги жалоб и предложений. Особое внимание уделяется проверкам лекарственных средств, а также профессионализму и доброжелательности персонала.

– «Иркутская Аптека» изготавливает лекарства на заказ, и это очень важно, что лекарство можно заказать в любом подразделении и там же его забрать, – пояснила Наталия Тарабан. – Кроме этого, муниципальные аптеки предоставляют бесплатные медикаменты по 11 программам и предлагают услуги бронирования товара через интернет по сниженным ценам.

Муниципальная фармацевтическая сеть существует в Иркутске с 1994 года. В настоящее время предприятие «Иркутская Аптека» имеет 51 структурное подразделение и продолжает активно развиваться. В перспективных планах открытие аптеки в микрорайоне Березовый.

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