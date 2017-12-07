Мы плаваем

Подходит к концу 2017 год. 29 ноября в рамках Дня пожилого человека городская общественная организация ветеранов уже третий раз провела традиционную спартакиаду по плаванию среди пожилых людей.
Состязания состоялись в бассейне на базе СК «Спартак». И наша команда свердловчан из десяти человек, под девизом: «Твоё здоровье – в твоих руках», тоже приняла в них участие.
Кто посещает плавательный бассейн, тот прекрасно знает, что вода нас лечит, снижает усталость, улучшает самочувствие, уменьшает раздражительность и возбуждённость. Так что эта выдавшаяся нам возможность ещё раз поплавать всех обрадовала.
В воду мы вошли с песней «Легко на сердце от песни весёлой...», а чистота и уют в бассейне, доброжелательное отношение работников придали нам чувство полного комфорта.
Председатель городского Совета ветеранов Баранов Владимир Ильич приветственными словами открыл спортивный праздник, пожелав всем успехов. Затем перед началом соревнований мы провели разминку.
В соревнованиях по протоколу должны были принять участие по два мужчины и по две женщины. Возраст участников учитывался по специальной шкале. Один наш представитель – Александр Николаевич Ташлыков – занял второе место среди мужчин, а второй – Геннадий Николаевич Мельников – заслужил почтение всех присутствующих как самый старший из участников соревнований.
Среди женщин наша Лидия Георгиевна Розинова также заняла второе место.
В заключение В. И. Баранов и председатель спортивно-оздоровительной комиссии городского Совета ветеранов Т. П. Казазаева провели торжественное награждение победителей.
А после выхода из бассейна мы уселись в автобус, который любезно предоставил депутат думы Иркутска Владимир Потапов, и вновь с песней покинули эту гостеприимную базу.
От лица Свердловского совета ветеранов мы хотим поблагодарить всех организаторов этих состязаний за предоставленный нам праздник, ведь этот день стал для нас действительно праздником – мы зарядились в этот день не только здоровьем, но и отличным настроением.
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