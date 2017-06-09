Международное партнёрство

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча ряда глав российских регионов с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Мероприятие открыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, который отметил, что Россия и Индия имеют колоссальные перспективы для развития двусторонних отношений.

– Сегодня здесь находятся руководители 16 успешных, динамично развивающихся регионов, заинтересованные в развитии международных отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, – отметил Дмитрий Рогозин.

В числе первых слово было предоставлено губернатору Иркутской области Сергею Левченко. При этом Дмитрий Рогозин напомнил: во время завершившегося пленарного заседания президент России Владимир Путин говорил о том, что несколько дней назад в воздух поднялся новый среднемагистральный самолёт МС-21. По своим техническим характеристикам и технологиям, применённым в конструкции и электронике, он является технологическим созданием, по своим возможностям опережающим ближайших конкурентов от американских и европейских производителей. Этот самолёт изготавливают в Иркутске.

Сергей Левченко отметил, что Республика Индия – давний партнёр Иркутской области. Традиционной основой экспортных поставок являются авиатехника, оборудование и части, производимые ПАО «Корпорация Иркут». Одна из самых масштабных – программа военно-технического сотрудничества между Россией и Индией по лицензионному производству самолетов СУ-30 МКИ на заводах индийской корпорации HAL – началась в 2000 году и планируется к завершению в 2019–2020 годах. За это время индийской стороной были освоены фазы производства, сборки, а также испытаний самолётов.

Губернатор отметил, что правительство Иркутской области нацелено на развитие двустороннего взаимодействия с Индией по всем возможным направлениям.

– Подтверждением этому является намерение подписать в текущем году соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительством штата Орисса, что, несомненно, послужит укреплению и придаст новый импульс в развитии двусторонних отношений, – сказал Сергей Левченко.

Большое внимание также уделяется развитию фармацевтического производства. В этом году в Иркутской области будут открыты два новых фармпредприятия АО «Фармасинтез».

– Это 600 новых рабочих мест, что для нас важно. Сегодня компания «Фармасинтез», возглавляемая господином Викрамом Пуния, является одной из самых быстроразвивающихся российских фармацевтических компаний. Она представлена также в Московской области, Приморском крае, в Тюмени, – сказал Сергей Левченко.