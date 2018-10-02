Международный День пожилого человека отпраздновали в Иркутске

В Иркутске 1 октября для 850 пенсионеров – представителей 32 ветеранских организаций, женсоветов, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, заслуженных работников здравоохранения, образования, культуры – устроили концерт с участием лучших творческих коллективов областного центра.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, праздничное мероприятие было приурочено к международному Дню пожилого человека.

– Каждый из вас внес свой вклад в становление Иркутска и Приангарья. Вы строили БАМ и ангарские ГЭС, жилые дома и промышленные предприятия, осваивали месторождения, развивали сферы образования и здравоохранения, – подчеркнул в приветственном обращении глава города Дмитрий Бердников. – Своим примером вы показываете, что возраст – не помеха для интересного общения, спорта, здорового образа жизни! Мы восхищаемся и гордимся вами! И говорим вам «Спасибо!» за вашу мудрость, искренность, умение дать нужный совет. Ваш жизненный опыт и Ваша поддержка помогают нам еще эффективнее работать на благо Иркутска!

В настоящее время в столице Приангарья проживают более 160 тысяч пенсионеров. Дмитрий Бердников подчеркнул, что во многом благодаря старшему поколению в Иркутске создаются и активно работают различные клубы и общества по интересам, ТОСы, ведется патриотическая работа со школьниками и молодежью.

Традиция чествования пожилых людей существует в областном центре 25 лет. Праздничные мероприятия в честь Дня пожилого человека уже прошли в Правобережном, Свердловском и Октябрьском округах. Кроме того, 2 октября в КДЦ «Россия» в 15.00 пройдет праздничное мероприятия для жителей Ленинского округа.

По инф. Телеинформа

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