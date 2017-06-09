Место встречи – в саду

Благоустройство особо охраняемой территории сада имени А. К. Томсона начнётся в июле. Об этом в ходе выездного совещания мэру города Дмитрию Бердникову доложил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Иван Готовский. С планами по восстановлению природной исторической территории также ознакомились депутаты думы Иркутска.

Сад имени А. К. Томсона включён в число общественных пространств, планируемых к благоустройству в этом году. В настоящее время в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2017 год» ведётся подготовка к работам первого этапа.

– Сначала необходимо подготовить территорию: провести снос аварийных деревьев, расчистку мелколесья и формовочные работы, – отметил Иван Готовский. – До конца лета будет выполнен первый этап благоустройства. В планах – установить ограждения, провести освещение и организовать площадку для проведения городских мероприятий и ярмарок. Также предполагается строительство входной группы, устройство основного паркового проезда.

Глава города подчеркнул, что в перспективе на территории сада должен появиться комплекс, который станет центром экологического воспитания молодёжи, местом встречи садоводов и других общественных мероприятий.

– Сад Томсона – это уникальное и знаковое место для нашего города. Первый шаг по восстановлению исторической территории сделан: мы начали реализацию проекта. Очень важно, что в эту работу вовлечена общественность, – отметил Дмитрий Бердников.