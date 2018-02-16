Место встреч

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Владимир СЕДЫХ, поэт, член областного отделения Союза писателей   
16 Февраля 2018 г.
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Второго февраля 2018 года состоялось открытие «Ресурсного центра» для ТОС «Черёмушки» и Союза пенсионеров микрорайона Первомайский.

Администрация города выделила помещение в доме № 23 Первомайского микрорайона, в котором будет вестись работа с жителями этого района.

Первым, кто озаботился проблемами пенсионеров, была руководитель ТОС «Черёмушки» Екатерина Васильевна Игнатова. Она обратилась в администрацию города с просьбой выделить помещение, где можно было бы встречаться пенсионерам и жителям Первомайского, чтобы решать житейские вопросы и душевно отдыхать, заниматься на тренажёрах, которые скоро планируется приобрести с помощью меценатов.

Очень приятно, что администрация города так неожиданно и оперативно откликнулась на нужды пожилых людей!

Чтобы освятить помещение, из Кутулика приехал протоирей Д. В. Лобов,

отложив все свои дела, прибыли мэр Иркутска Д. В. Бердников, представители администрации: Т. Н. Эдельман, А. А. Медко, С. В. Уралова, Е. Ю. Фёдорова, Е. А. Терпугова, председатель Союза пенсионеров Первомайский С. П. Лунёва, Г. В. Россова, представители ЖЭК, школ № 6 и № 77 и многие другие.

Такого количество важных персон не часто встретишь в одном месте, значит, Екатерина Васильевна Игнатова смогла убедить всех в значимости «Ресурсного центра»!

Меня и поэтессу Иркутского областного отделения Союза писателей, композитора, руководителя ансамбля «Лейся песня» Нину Анатольевну Кригер тоже пригласили на открытие центра.

Нина Анатольевна, по просьбе жителей Первомайского микрорайона, написала песню, посвящённую микрорайону, и в этот день она впервые прозвучала в авторском исполнении.

Екатерина Васильевна доложила собранию о проделанной работе ТОС «Черёмушки», Дмитрий Викторович поблагодарил актив товарищества за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в работе.

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