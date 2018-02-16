Места хватит всем!

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Финансирование в объёме 500 млн рублей получит Иркутская область из федерального бюджета в 2018 году на создание дополнительных мест в детских садах. Средства могут быть направлены на строительство объектов дошкольного образования или приобретение зданий для их последующего размещения. Соответствующие поправки внесены в проект постановления Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие образования». Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.
– Благодаря консолидированной межведомственной работе и успешному взаимодействию правительства области с органами муниципального самоуправления нам удаётся сохранять в регионе доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет. Ежегодно за счёт средств областного бюджета строятся новые детские сады. Выделение федеральных средств позволит нам решать проблему доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет, – пояснила Валентина Перегудова.
Глава ведомства отметила, что по данным на начало 2018 года численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в Иркутской области увеличилась на 1,2% по сравнению с 2017 годом и составила 148 173 человек. Детские сады в Приангарье посещают 21 858 детей в возрасте до трёх лет.
Доступность услуг дошкольного образования для этой категории детей в регионе, по информации федеральной системы показателей «электронная очередь», составляет 80,66%, что выше общероссийского показателя на 1,14% и показателя Сибирского федерального округа на 11,19%.
Общая численность детей в возрасте до трёх лет, поставленных на учёт для предоставления места в государственных или муниципальных организациях дошкольного образования, зарегистрированных в электронной очереди, по состоянию на 1 января 2018 года составила 48 246 человек, из них в актуальном спросе (готовы пойти в детский сад прямо сейчас) 5240 человек.
Валентина Перегудова также напомнила, что в 2018 году в Иркутской области начнут строиться 11 детских садов, капитальный ремонт проходит в 13 муниципальных дошкольных образовательных организациях. Из бюджета региона на эти цели направлено порядка 750,1 млн рублей, из федерального бюджета – 391,1 млн рублей.
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