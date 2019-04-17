Мэрия опубликовала план празднования Дня Победы в Иркутске

В Иркутске пройдет более 350 мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Подробный план мероприятий озвучили 16 апреля во время заседания организационного комитета по подготовке к 9 мая под председательством мэра Дмитрия Бердникова, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Наша общая задача – провести празднование 74-ой годовщины Победы на самом высоком уровне. Необходимо, чтобы был порядок на мемориалах, памятниках, обелисках, в местах, где будут проходить публичные мероприятия, – подчеркнул глава города Дмитрий Бердников. – Еще одна важная тема – поздравление наших ветеранов. Мы оказываем им поддержку, создаем, по мере возможности, комфортные условия для жизни. В праздничный день необходимо уделить им особое внимание. Поздравить и тех, кто по состоянию здоровья не сможет присутствовать на праздничных мероприятиях, и тех, кто находится в социальных учреждениях.
Об организации и проведении основных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Иркутске, рассказал заместитель мэра-председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников:
– С 22 апреля по 8 мая в Иркутском молодежном центре по адресу ул. Марата, 31 будет организована работа информационного центра акции «Бессмертный полк». Волонтеры будут информировать по телефону о центрах по изготовлению штендеров, месте и времени сбора участников акции «Бессмертный полк» и маршруту движения колонны.
25 апреля стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Отделом по молодёжной политике будут розданы 10 тысяч георгиевских лент. 6 мая состоится траурная церемония на Амурском кладбище, торжественный митинг у памятника Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, а также героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу».
Праздничные встречи, уроки мужества, тематические выставки состоятся в Свердловском, Октябрьском, Ленинском и Правобережном округах Иркутска с 4 по 9 мая.
9 мая в 09.00 от танка «Иркутский комсомолец» по улице Декабрьских Событий начнется праздничное шествие войск Иркутского гарнизона, общественных объединений, молодежи, жителей и гостей Иркутска. В 10.00 – митинг у мемориала «Вечный огонь».
В 11.00 состоится торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, показательные выступления курсантов ВСИ МВД России. После по площади перед трибунами с ветеранами ВОВ пройдет колонна «Бессмертный полк».
С 12.00 во всех округах стартуют культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С подробным планом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте администрации Иркутска.
Завершатся торжественные мероприятия в 22.00 праздничным фейерверком, который прогремит на Нижней Набережной.
Порядок во время массовых мероприятий в праздничные дни будут обеспечивать более полутора тысяч сотрудников полиции. На усиленный режим работы перейдут коммунальные службы, полиция и сотрудники ГИБДД.
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В Иркутске пройдет более 350 мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Подробный план мероприятий озвучили 16 апреля во время заседания организационного комитета по подготовке к 9 мая под председательством мэра Дмитрия Бердникова, сообщает пресс-служба городской администрации.
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