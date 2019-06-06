Мэр возглавил «Наш Иркутск»

Участники движения «Наш Иркутск» поддержали День города. Вместе с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым они прошли в колоне во время праздничного шествия. В целом около ста волонтёров движения помогали с организацией городского праздника.

Общественное движение «Наш Иркутск» создано для объединения различных общественных, молодёжных, спортивных, патриотических организаций. Как рассказал один из соучредителей движения Александр Барсуков, в организацию приглашаются люди, которые по-настоящему любят Иркутск. «Мы хотим, чтобы город жил спокойной размеренной жизнью. Наша цель – красивый, ухоженный, доброжелательный Иркутск», – отметил Александр Барсуков.

Напомним, концепция движения была представлена мэру города Дмитрию Бердникову в мае. Тогда организаторы заявили, что ставят перед собой амбициозную задачу, чтобы как можно большее количество иркутян принимали непосредственное участие в культурном, политическом и социально-экономическом развитии областного центра.

– У нас в городе проходит большое количество различных мероприятий, праздников, которые проводят общественные организации. Если мы объединимся, то участие в их подготовке примет большее количество неравнодушных горожан, а сама деятельность станет ещё эффективнее, – отметил соорганизатор общественного движения «Наш Иркутск» Константин Бушуев.

Глава города тогда одобрил и поддержал предложение о создании общественного движения «Наш Иркутск». А после празднования Дня города, в котором общественники приняли активное участие, согласился возглавить движение.

– В Иркутске ни один из значимых проектов не обходится без непосредственного участия горожан. За годы совместной работы у нас выстроилось эффективное взаимодействие и с общественными организациями, и с активными жителями. Все они полноправные участники ключевых городских процессов. Убеждён, подобное объединяющее движение получит положительный отклик у иркутян! – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Предполагается, что иркутское городское общественное движение культурного, политического и социально-экономического развития «Наш Иркутск» будет принимать участие в решении вопросов благоустройства, экономики, экологии, образования, социальной политики.

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