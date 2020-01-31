Мэр Иркутска – должность с иллюзией выбора

Поправки в Устав Иркутска, касающиеся процедуры выборов мэра, приняли 30 января на заседании думы города без обсуждения. Как заявил председатель представительного органа власти Дмитрий Ружников, таким образом муниципальные правовые акты приводятся в соответствие с областным законодательством.

Поправки поддержаны большинством голосов – «за» проголосовали 27 депутатов из 32. Помимо прочего, по словам депутата Леонида Усова, изменения нашли поддержку у большинства членов фракции «Единая Россия».

К предложенным поправкам не поступило замечаний ни от прокуратуры, ни от управления Минюста по Иркутской области.

Как рассказал руководитель аппарата думы Иркутска Максим Абрамов, в соответствии с областным законодательством в Устав города внесли изменения относительно самой процедуры выборов мэра. В частности, теперь депутаты будут выбирать градоначальника сроком на пять лет из числа кандидатов, утверждённых специальной конкурсной комиссией. В её состав будут входить представители думы Иркутска и губернатора Иркутской области.

Также приняты поправки, внесённые самой думой Иркутска. В соответствии с ними кандидат считается избранным, если за него отдали свои голоса не менее двух третей депутатов в ходе тайного голосования.

Сейчас дума Иркутска разрабатывает и утверждает порядок и условия проведения конкурса на должность мэра и численность конкурсной комиссии, назначает половину членов комиссии. Дума Иркутска активно ведёт подготовку Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы областного центра. Готово уже четыре варианта положения, каждый из которых проходит тщательное рассмотрение. Как сообщил на заседании думы Дмитрий Ружников, к февралю 2020 года документ будет готов.

Между тем депутат Александр Квасов ранее выложил на своей странице в соцсети «Фейсбук» предварительный проект положения по отбору кандидатур на пост мэра. В соответствии с этим документом, в комиссию войдут шесть человек: трое от думы, трое от губернатора. В её состав не смогут войти представители мэрии Иркутска, а также родственники кандидатов и их подчинённые, недееспособные и ранее осуждённые россияне, а также лица без гражданства.

Отбор кандидатов проводится по решению думы Иркутска, оно должно быть опубликовано за 20 дней до самой процедуры. Конкурсная комиссия формируется за пять дней до отбора. Решение принимается большинством голосов членов комиссии.

Что касается кандидатов в мэры Иркутска, то их должно быть не менее двух граждан РФ старше 21 года. Они должны иметь высшее образование, не менее пяти лет на государственных должностях или в муниципальной службе либо стаж работы на муниципальной, областной или государственной должности в течение одного срока полномочий. Помимо навыков руководящей работы у кандидатов должны быть знания Конституции РФ, федерального закона № 131 об общих принципах местного самоуправления, Устава Иркутска. Конкурс проводится в два этапа. На первом оцениваются документы, на втором проводится личное собеседование с каждым из кандидатов.

Этот проект не окончательный, предложения принимаются до 31 января.

Напомним, 18 сентября 2019 года на сессии Заксобрания был принят проект закона «О внесении изменения в часть 1(1) статьи 3 закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», внесенный депутатами Дмитрием Тютриным (ЛДПР) и Андреем Андреевым (КПРФ). Уже 20 сентября он был подписан губернатором и опубликован.

Ранее сообщалось, что дума Иркутска подготовит положение об избрании мэра города к февралю 2020 года. Кстати, 17 декабря дума Иркутска провела круглый стол, посвященный обсуждению положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии. В мероприятии приняли участие депутаты гордумы, представители администрации областного центра, юристы, эксперты и другие заинтересованные лица. Несмотря на то, что несколько раз процесс обсуждения чуть не перешел в спонтанный митинг за прямые выборы мэра, в итоге было принято решение о создании в думе Иркутска рабочей группы, которая займется подробной разработкой вышеуказанного положения.

После новогодних праздников 13 января в Иркутске прошли публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра города. Перед началом заседания регистрацию прошли 95 жителей города, своё мнение о принимаемых поправках высказали сорок жителей Иркутска, в том числе почётные граждане Иркутска, члены Общественной палаты города, ветераны, представители ТОС, общественных объединений, директора школ и муниципальных учреждений. На публичные слушания поступило 55 письменных заявлений от граждан, одобряющих введение тайного голосования за кандидатуру на должность мэра. Обращения принимали с 3 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Жители города высказались за возвращение прямых выборов мэра.

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