Меню для иркутян

Выездное заседание постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике состоялось на базе МУП «Комбинат питания города Иркутска». Депутаты оценили процесс производства, задали интересующие вопросы и внесли свои предложения по повышению эффективности работы комбината.

На встрече присутствовали депутаты Евгений Выговский, Антонина Корочкина и Лариса Егорова, заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике администрации Иркутска Татьяна Эдельман, начальник департамента образования Александр Костин, начальник департамента развития предпринимательства и потребительского рынка Евгений Семенов.

Как сообщил директор комбината Виктор Беляев, на предприятии имеется пять производственных цехов. В соответствии с техническими условиями выпускается 30 наименований продукции (по сравнению с 2015 годом их количество увеличилось в 10 раз). Продукция предназначена как для социальных объектов, так и для коммерческой реализации. В день изготавливается до 15 тысяч разнообразных изделий.

– Детей в школах и детсадах, куда мы поставляем продукцию, становится больше, соответственно, появилась необходимость увеличить объёмы производства. Мясной цех, к примеру, задействован уже на 80 %. Готовим к выпуску 18 новых наименований мясной продукции для детского питания, – отметил руководитель МУПа.

По его словам, из-за возросшей нагрузки комбинат работает на предельной мощности. Не хватает погрузочных площадей, гаража, необходим ремонт, который, по приблизительной оценке, потребует вложения 3–5 млн рублей. Виктор Беляев предположил, что решить эти задачи возможно в рамках муниципально-частного партнерства с вложением собственных средств комбината. Кроме того, депутаты внесли свои предложения по усовершенствованию меню для школьников.

– Экономика будет диктовать внедрение именно технологичного производства. Для развития комбината нужна стратегия, удовлетворяющая потребности детей в здоровом питании, с учётом экономической составляющей и ограниченных производственных мощностей комбината. Со школами, в том числе, нужно в индивидуальном порядке обсуждать, какой именно цикл приготовления им подходит – полный или с доготовкой, – сказал председатель постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике Евгений Выговский.

К обсуждению этих вопросов депутаты намерены вернуться во втором полугодии 2017 года.