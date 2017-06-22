Мемориал памяти

На мемориале жертв политических репрессий 1937–1940-х годов «Пивовариха» приступили к проведению заверочных (шурфовых) работ мест возможных захоронений. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Андрей Южаков в ходе выездного заседания комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

– На первом этапе было выявлено 35 аномальных зон, где возможны массовые захоронения людей. Чтобы подтвердить это или опровергнуть, есть там захоронения или нет, нужны дальнейшие заверочные работы, их проведение уже началось. При этом могут быть установлены ещё места захоронения. Планируется, что работы будут завершены к концу августа, – сообщил специалист-археолог Евгений Инешин.

Как подчеркнул Андрей Южаков, вопрос финансирования изысканий и приведения мемориала в порядок решён в рамках государственно-частного партнёрства.

– Губернатор Сергей Левченко дал поручение в рамках предпроектного решения по созданию информационного центра начать благоустройство территории, чтобы уже этим летом выполнить часть необходимых работ, – отметил первый заместитель руководителя аппарата.

Также на совещании был рассмотрен вопрос границ ДНТ «Лесное», расположенного в непосредственной близости с памятником истории. По словам представителя администрации Ушаковского муниципального образования, в ближайшее время пройдут согласование и утверждение изменения в генплан поселения с определением точных границ ДНТ. Они не должны попадать на территорию зоны скорби мемориала в Пивоварихе.