Медицина возвращается в село

21 фельдшерско-акушерский пункт введён в эксплуатацию в 2017 году. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Финансирование строительства ФАПов осуществляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014–2020 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы. В 2017 году на эти цели было направлено около 166 млн рублей, из них более четырёх миллионов – федеральные средства, остальное деньги областного бюджета (161 млн 673 тыс. рублей).

– По поручению губернатора министерством проделана значительная работа по строительству такого большого количества ФАПов. То, что построено в прошлом году, превышает общий объём ФАПов, возведённых с 2014 года. Всего было запланировано открытие 25 ФАПов, несколько объектов были сданы буквально под Новый год – в Зиминском, Тайшетском и Тулунском районах. Четыре объекта перешли на этот год и будут введены в ближайшее время, – пояснила Светлана Свиркина.

В 2017 году введён 21 ФАП в следующих районах:

– Чунский район (посёлки Изыкан и Бидога);

– Аларский район (деревни Апхайта, Куркат, Быково, Егоровская);

– Заларинский район (село Илганское);

– Усть-Удинский район (села Аносово и Аталанка);

– Черемховский район (посёлок Новостройка);

– Зиминский район (село Черемшанка);

– Тайшетский район (села Бузыканово и Рождественка);

– Тулунский район (деревни Гадалей, Нижний Бурбук, Трактово-Курзан, Евдокимова, посёлок Целинные земли, сёла Едогон и Уйгат);

– Тайшетскй район (с. Талая).

На 2018 год намечено открытие ФАПов в Тулунском и Черемховском районах, а также Бодайбинском (п. Артемовский) и Катангском районах (с. Преображенка).

На текущий год в сфере здравоохранения запланировано финансирование 55 мероприятий, из них: проектно-изыскательские работы – 32 проекта, в том числе 21 ФАП; строительство (реконструкция) – 22 объекта, в том числе 16 ФАПов; капитальный ремонт – 1 объект. Общая сумма, которая будет направлена на эти цели из областного бюджета, составит 1 млрд 241 млн рублей.

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