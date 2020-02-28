Мечты, музыка и лед. Чем заняться в Листвянке зимой?

При упоминании Листвянки многие – как побывавшие здесь приезжие туристы, так и иркутяне – невольно морщат нос. Некоторые особо рьяные любители Байкала настаивают на том, что здесь не совсем то самое озеро, о котором знают во всем мире. Скепсису есть объяснение: отсутствие инфраструктуры, беспорядочная застройка, неприглядная набережная – и неоправданно завышенные цены. Первая линия неофициальных «ворот Байкала» действительно выглядит непривлекательно, спорить с этим бессмысленно.

Но Листвянке есть что показать. Можно относиться к этому с недоверием, но свои главные сокровища она таит в глубине и стороне, стоит только сойти с накатанной годами дороги, которая заканчивается для большинства у местного рынка, а в лучшем случае – в хвойной роще с беседками на взгорке в конце поселка.

На краю Крестовой пади

Листвянка, расположенная у подножия Приморского хребта, тянется по узкому берегу реки Ангара и озера Байкал. Сложный рельеф внес свои коррективы в заселение территории, и потому здесь можно увидеть частные домики и огороды прямо на склонах. Застраивались и распадки. Если свернуть в один из таких, Крестовую падь, и проехать пару километров, открывается идеально ровная большая поляна. До недавнего времени она пустовала, пока тут не разбили «Долину мечтателей» – уникальное для территории вокруг Байкала пространство и по задумке, и по воплощению.

– Мы живем здесь, и потому всегда хотелось сделать тут все красиво, показать, какие у нас есть места. Мы много путешествуем, знакомимся с опытом других стран. В один момент подумали, почему бы не сделать и у нас нечто действительно достойное, – рассказывает один из вдохновителей «Долины мечтателей» Павел Санников.

В «Долину мечтателей» от въезда ведут современные экотропы, какие можно увидеть на острове Ольхон на Хобое или в Байкальском заповеднике. Это деревянные настилы, чуть приподнятые над землей, что помогает сохранить почву и растительность. Сюда можно заехать выпить кофе в уютном кафе, своим видом напоминающее подобные заведения на европейских зимних курортах. Для гостей тут устраивают мастер-классы по созданию ледяных скульптур, тотемов или логотипов, вырезанию сувениров изо льда. Также есть возможность поучаствовать в музыкальном мастер-классе в ледяном концертом зале.

А еще можно покататься на русской тройке или собачьей упряжке. Как отмечает Павел Санников, «Долина мечтателей» – это не самостоятельно функционирующая туристическая единица, это нескольких близких по духу людей, коллаборация энтузиастов. Поездить на собачьих упряжках, например, можно благодаря «Усадьбе Тюрюминых», расположенной по соседству. По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной, это образец сельского туризма. В усадьбе есть не только хаски, но и кони, и кролики, есть кузница, где для посетителей проводятся мастер-классы. А покататься по пушистому снегу на русской тройке, на санях с одной лошадью или верхом на коне можно благодаря сообществу Baikal.horses.

Иглу по-байкальски

«Долина мечтателей» – это не только про созерцательный тур выходного дня. При желании здесь можно остановиться на ночь в весьма необычных жилищах. В этом году здесь построили 10 снежных иглу. Так, говорит Павел Санников, удалось воплотить в жизнь детскую мечту поспать в сугробе.

– Всю прошлую зиму мы потратили на всевозможные эксперименты. С разными трудностями столкнулись. Например, как натопить. На первый взгляд, это несложно – ставим пару печек и в сугробе тепло. Но он тает. За одну ночь так весь сугроб растает, – рассказывает он. – Мы, конечно же, изучали и европейский опыт. В Европе спят в ледяных отелях в спальниках, внутри помещений температура -5 градусов, что нам показалось недопустимым, это холодно, и семьей не остановишься. Потому мы в итоге сделали по сути большой спальник на 18 квадратных метров со всеми удобствами.

Иглу состоит из пяти слоев. Внешний – это снег, затем идет непромокаемый тент, а также несколько слоев утеплителя. Между ними воздушная подушка, которая и помогает компенсировать разницу температур: внутри держится +21 градус, даже если снаружи -30 мороза.

Спальником снежные иглу в «Долине мечтателей» можно назвать лишь по технологии. С виду это небольшой домик, внутри которого есть и двуспальная кровать, и чайник, и столики. Все оформлено в молочно-серых тонах, по крышам пущена подсветка, что создает невероятно теплую романтичную атмосферу. Такие иглу определенно должны привлекать молодые пары. Павел Санников подтверждает: на 14 февраля в «Снежном отеле» был аншлаг.

Летом в «Долине мечтателей» устраивают глэмпинг. Это идеальный выход для горожан, которые хотят выехать на природу, но не готовы променять комфорт на походные условия. Глэмпинг – это все те же палатки, но максимально удобные, с кроватями и мягким матрасом, подогревом на случай холодной ночи, чайными столиками и стульями, чайником и чистой водой.

– Мы находимся возле речки Крестовка, и, поскольку палатка тоненькая, слышно все звуки вокруг. Утром просыпаешься под пение птиц, шум ветра и листвы, потому что это не дом с толстыми стенами. Это сейчас новое популярное направление, поскольку люди хотят выезжать из города, но при этом хотят сохранять комфорт, – говорит Павел Санников.

С заботой к окружающей среде тут подходят на всех уровнях. В прошлом году силами команды «Долины мечтателей» провели мастер-классы среди детей на создание скворечников. Их сделали аж 214. Теперь эти домики для птиц украшают окружающие деревья, а летом из них планируют создать инсталляцию.

Музыка льда

Недалеко от места кэмпинга расположился и ледовый концертный зал. Этому проекту уже второй год. Дебют игры на ледяных инструментах в 2019 году показал, что людям это интересно, и потому организаторы пошли в этом году дальше: расширили и площадь самого зала, и к созданию инструментов подошли чуть иначе, чем годом ранее, рассказывает один из организаторов проекта Виктор Головченко.

– Может быть, вам уже знакомы попытки игры на ледяных инструментах, но все они не имели такого формата. Обычно это ограничивается тем, что люди играют на льдинах. Мы пошли дальше. У нас есть «рюмка» с ледяной крошкой, трубофон, «музыка льда» (подвешенные на рамку кусочки льда), ксилофон, горн, барабаны и ледяная бас-гитара. При создании инструментов соблюдены некоторые технологии, разумеется, есть свои секреты, но главное, что в этом году было множество экспериментов, и у нас все получилось, – говорит он.

По словам Виктора Головченко, самый сложный инструмент – ксилофон. Тут нужно отстраивать каждую клавишу, а это процесс длительный. Всего на создание инструментов ушло две с половиной недели, кое-что из задуманного стало прологом для проекта следующего года. Например, в этом году сделали весьма увесистую ледяную бас-гитару.

Концерт на ледяных инструментах проводят по выходным вечерам – когда загорается подсветка, что создает особую атмосферу и помогает музыкантам. Лед ведь материал капризный, плохо поглощающий звук, и настройка инструментов отличается от обычного процесса, здесь есть свои тонкости. Но в целом, говорят музыканты, с этой задачей они справились. Сам концерт длится примерно 40 минут и состоит из двух сетов – игры только на ледяных инструментах, и сессии с привычными инструментами с исполнением микса из российских и мировых композиций. Следить за расписанием выступлений можно в группе «Долины Мечтателей» в соцсети «ВКонтакте».

– Игра на ледяных инструментах требует особого внимания. Во время концерта на кураже можно сломать их. Приходится все вытачивать заново. Все это очень специфичное, имеет очень короткий срок жизни, потому мы выдавливаем из этого максимум, даем звучать, пока есть возможность, – говорит организатор концерта.

Сам концертный зал, который фактически состоит из двух помещений, строили два с половиной месяца. На него ушло около 40 тонн льда, привезенного из Лиственничного залива. На стенах посетители могут заметить изображения Дедушки Байкала и его красавицы-дочери Ангары. А еще здесь есть придуманный организаторами «Долины Мечтателей» Хранитель мечты.

– У каждого человека, будь это маленький ребенок или взрослый, должен быть наставник, учитель, который помогает достичь своих целей и мечты. Хранитель мечты его и символизирует. Также мы вырезали дерево как символ жизни в этом холодном, но красивом крае, – пояснил Павел Санников.

В прошлом году ледяной концертный зал, температура внутри которого держится в районе нуля градусов, простоял до 10 марта. В этом году его, вероятно, нужно будет демонтировать раньше – роль играет теплая зима.

Мечты сбываются!

Помогает сбыться мечтам в «Долине мечтателей» не только их Хранитель, но и «Ледяная библиотека чудес», которой уже четвертый год. В 2017 году она впервые появилась в Байкальске. Тогда же открыли и сайт, куда люди со всего света отправляли свои мечты.

– 90% из них – это мечты найти любимого человека, создать семью, быть здоровым. Там нет такого, чтобы неожиданно на голову упало 100 миллионов долларов. Там желания все такие правильные, что ли, чему нас учат в детстве сказки. И, как ни странно, эти мечты сбываются, – отметил генеральный директор ООО «Гранд Байкал» Виктор Григоров.

Он рассказал, что в 2017 году именно Павел Санников и стал инициатором этого проекта, «Гранд Байкал» идею подхватил и разместил библиотеку на своих площадях. Традиция с тех пор прижилась, люди верят в новую легенду о том, что «Ледяная библиотека чудес» по весне, тая, уносит все желания в Байкал, который и помогает им сбываться.

Наносить мечты на байкальский лед в этом году начали 23 февраля. Уже в этот день появились надписи-просьбы о путешествиях и семье, пожелания здоровья близким, а еще лозунг на китайском языке, который можно перевести как «Китай, держись!» – в поддержку стране, оказавшейся в изоляции из-за вспышки нового коронавируса, который уложил на больничные койки свыше 80 тысяч и унес жизни больше 2,6 тысячи заболевших.

«Живи на Байкале»

В тот же день, 23 февраля, в Листвянке уже и на самом льду открылся ежегодный фестиваль ледяных скульптур «Живи на Байкале». В этом году его тематикой стал «Год жизни на Байкале». В честь этого напротив Крестовой пади на самом льду появились изваяния в виде местных растений и животных. Среди них можно было найти нерпу с рыбой под мышкой, медведя и соболя с кедровыми шишками. Из года в год организаторы устраивают на льду Байкала каток. В этом году он сделан в виде воздушного шара, символизирующего свободное небо. В лед в границах катка вписали светящуюся фразу «Байкал – великое озеро великой страны».

«Живи на Байкале» проходит в рамках зимнего фестиваля «Зимниада», который вбирает в себя несколько различных мероприятий. Так, рядом с катком, например, проходил турнир по зимнему гольфу, а также заплывы в ледяной воде. Украшением фестиваля в этом году стало авиашоу с участием парашютистов школы ДОСААФ.

В этом году в фестивале принял участие и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, который посетил площадку и пообщался с местными жителями.

– В прошлом году фестиваль посетили около десяти тысяч человек. Солнце, лед и Байкал притягивают как магнит. Поток туристов на Байкал зимой растет. Это радует. Сейчас Иркутскую область в качестве туристов посещает в год более полутора миллиона человек. Около десяти процентов – иностранные туристы. Среди регионов России Иркутская область по привлекательности для туристов второй год подряд на 13 месте. Уверен, что нам уже пора занять прочную позицию в первой десятке, – поприветствовал участников мероприятия Игорь Кобзев.

Стоит, однако, отметить, что фестиваль продемонстрировал скромные возможности Листвянки по приему большого количества гостей на личных авто. На подъезде к поселку образовалась многокилометровая пробка из машин разного калибра, движение было настолько затруднено, что на преодоление участка длиной восемь километров потребовался час. Особо нетерпеливые – или предусмотрительные – бросали машины у обочины и добирались до площадки пешком. На ситуацию обратил внимание и врио губернатора Игорь Кобзев.

– Что касается дороги до Листвянки, то подходить к этому вопросу нужно комплексно: не только достраивать Байкальский тракт, но и пересматривать концепцию дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры поселка. Возможно, вплоть до ограничения въезда сторонних автомобилей в Листвянку. Нужны пешеходные зоны, парковки, в том числе перехватывающие, удобный и экологичный общественный транспорт, – написал врио в своем аккаунте в «Инстаграме».

Игорь Кобзев отметил, что все проекты будут реализовываться обязательно с учетом мнения жителей Листвянки.

По инф. Телеинформа

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