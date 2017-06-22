Мастер пейзажа приглашает!



7 июля в Городском выставочном центре имени В. С. Рогаля состоится презентация юбилейной выставки живописи Геннадия Суханова.

Это уже пятый с 2011 года проект автора. На холстах самобытного художника вы вновь увидите пейзажи родного края, бесконечно удивительный и великий Байкал, мудрый и исцеляющий Аршан, а также картины, передающие ностальгию автора по малой родине и незабываемые впечатления от поездки по Ставрополью.

Начало мероприятия в 16:00. Вход бесплатный. Автор приглашает всех желающих, кому не безразличны искусство пейзажа и природа родного края.

Наша справка: Геннадий Константинович Суханов родился в Новосибирской области в деревне Чумашки. Именно там, на просторах красивейших мест, у мальчика родилась мечта – стать художником. Эта мечта привела его в Иркутское училище искусств.

Окончив училище в 1976 году (педагоги – Шипицин А. С., Смагин В. Г.), Геннадий Константинович работал художником-оформителем в Доме культуры имени Куйбышева, завода «Радиан». За эти годы провёл ряд персональных выставок. Вырастил троих детей. После выхода на пенсию в полной мере отдался любимому творчеству.

Помимо живописи, художник увлекается и поэзией, выпустил несколько сборников стихов. На суд читателя мы представляем сегодня одно из его стихотворений – «Малая родина», картину «Зимний пейзаж» и поэтический отклик на эту картину автора из Шелехова О. О. Поповой.

МАЛАЯ РОДИНА

Деревенька малая, что в краю озёр,

Тихая обитель – мамин скромный двор.

Молоко да хлебушек на столе,

Бабушкины сказки о добре и зле.

Деревенька малая – дружная семья.

Пастухи да пахари – братья, кумовья,

С петухами первыми встали до зари,

Зазвенели косами в поле косари.

Что ни дом – то ясли, детворы не счесть.

И варенье к чаю в каждом доме есть.

Песни под гармошку, мудрость стариков,

И во всей деревне двери без замков.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Край сибирский, день морозный,

Лес, объятый тишиной,

Колоритом виртуозный

Снег повсюду – пеленой.

Голубой он, белый, синий.

Даже розовый слегка,

А сезон украсил зимний

В серебро и жемчуга.

Величавы лес и небо.

Не скупился пейзажист,

Он берёзы светлой негой

Нарядил, словно актрис.

Ёлкам выдал муфты, шубы,

В центре лосю – сена стог.

Впереди – заборчик грубый.

Тень повсюду, нет дорог.

Вдалеке на косогоре –

Избы низкие рядком,

На заснеженном просторе

Солнца свет царит кругом!

Красота и наслажденье!

Мир художника велик.

Вызывает восхищенье

Простоты чудесной миг.

Уголок родной России,

Волшебством здесь – русский дух.

Я художнику Сибири

Говорю «спасибо» вслух.