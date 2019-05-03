Машина для лучшего воспитателя

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Победителей конкурсов воспитателей и учителей наградили в Приангарье.
В Иркутске подвели итоги региональных профессиональных конкурсов педагогического мастерства. Награждал победителей и лауреатов губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
– Этот год для конкурсов юбилейный. В тридцатый раз мы выбираем «Учителя года», в десятый раз – «Воспитателя года». Впервые провели региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России». Также сегодня мы определяем лауреатов и победителей конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения. И награждаем победителей в номинациях «Дебют», «Новая волна», «Сердце отдаю детям», «Лучшая образовательная организация», – отметил глава региона.
Конкурсы проходили в течение десяти дней, участие приняли более 150 педагогов. Они проводили занятия в детских садах и яслях, уроки и мастер-классы в школах, методические семинары. Эксперты оценивали уровень вовлечённости учащихся в тему урока, коммуникативную компетентность, информационную и языковую культуру, личностные качества конкурсантов.
Главный приз – ключи от автомобилей «Киа Рио» Сергей Левченко вручил троим педагогам: «Учителю года» Ольге Барановской (школа № 2 Шелеховского района), «Воспитателю года» Светлане Калиниченко (детский сад № 122 города Иркутска), «Мастеру года» – Ивану Буцанову (Усть-Илимский техникум отраслевых технологий). Победители в остальных номинациях получили в подарок планшеты.
Так, победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» стала педагог-психолог школы № 11 города Ангарска Надежда Алексеенко. В конкурсе среди молодых руководителей образовательных организаций Иркутской области «Дебют» первой стала заместитель директора школы № 46 города Братска Инна Аникеева.
Среди молодых педагогических работников образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» «Лучшим молодым учителем» признан учитель начальных классов школы № 1 Черемхова Тимур Зоиров, «Лучшим педагогическим работником организации дополнительного образования» – педагог Центра развития творчества детей и юношества «Узорочье» Яна Романова, «Лучшим молодым воспитателем» – логопед детского сада № 4 Черемхова Ирина Мятлева. В номинации «Сердце отдаю детям» первое место заняла педагог Дворца детского и юношеского творчества Иркутска Марина Плотникова.
Определены и лучшие образовательные организации региона. Первой премии в размере 900 тыс. рублей удостоены детский сад № 7 Черемхова, гимназия № 1 Братска, Оёкская средняя школа. Вторую премию в размере 400 тыс. рублей получили детский сад № 68 Братска, гимназия № 44 Иркутска, Тугутуйская средняя школа Эхирит-Булагатского района. Третьей премией в размере 200 тыс. рублей отмечены детский сад № 6 Шелеховского района, школа № 19 Иркутска, Алятская средняя школа Аларского района. Выделенные из областного бюджета премии можно будет потратить на приобретение оборудования.
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