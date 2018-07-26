Малышам и пенсионерам

Уход за пожилыми людьми, которые лишены возможности заботиться о себе самостоятельно – дело непростое. Для этого требуется не только ангельское терпение, но и определённые навыки, знания. Поэтому в Иркутской области ведётся работа по подготовке будущих сиделок.

Ещё одно важное направление работы правительства с социальным блоком – помощь многодетным и малообеспеченным семьям. Пособие на третьего ребёнка, поддержка родителей, предоставление бесплатного питания в школах – эти и другие меры поддержки многодетных семей действуют сегодня в Иркутской области.

Школа ухода

Проект «Школа обучения навыкам общего ухода за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию» реализовывается в нескольких комплексных центрах социального обслуживания населения Иркутской области. Школы работают в рамках реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Об этом, подводя итоги работы за первое полугодие 2018 года, сообщил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.

– Поиск новых эффективных форм оказания социальной помощи населению – одна из современных тенденций социального обслуживания граждан. Среди них следует выделить ориентацию на использование стационарозамещающих технологий, в частности, направленных на стимулирование родственного ухода и продление пребывания граждан в привычной благоприятной домашней обстановке, – отметил замминистра.

Алексей Макаров пояснил, что основные формы работы школ ухода – групповые и индивидуальные занятия (семинары, практические занятия, тренинги) с гражданами, осуществляющими уход на дому, а также занятия, направленные на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. Мероприятия направлены на создание более комфортной обстановки для больного и на облегчение процесса ухода для родственников.

Комплексными центрами социального обслуживания населения проведена широкая информационная кампания в территориях обслуживания: городах Ангарске, Бодайбо, Братске, Иркутске, Саянске, Усть-Илимске. Размещены объявления об открытии Школ ухода в местных средствах массовой информации, проведены встречи с представителями общественных объединений инвалидов. Занятия проводят не только специалисты комплексных центров по социальной реабилитации, но и лечебно-профилактических учреждений, фонда социального страхования, медико-социальной экспертизы. Обучение предусматривает как групповые, так и индивидуальные занятия с выходом на дом, на которых обучающиеся получают не только теоретические основы по вопросам ухода, но и овладевают практическими навыками и приёмами. Специалисты обучают родственников практическим навыкам, правилам и психологическим аспектам ухода при различных заболеваниях, обучают способам профилактики осложнений заболеваний, правилам пользования техническими средствами реабилитации, основам достижения и поддержания максимально возможного уровня здоровья тяжелобольных граждан, профилактике депрессивных расстройств у лиц, ухаживающих за ними.

– В мероприятиях Школы ухода уже приняли участие более ста человек из числа родственников получателей социальных услуг и социальных работников. Практические занятия проводятся бесплатно, участники получают памятки и буклеты, содержащие информацию о правилах ухода за тяжелобольными людьми. По итогам проведённых занятий родственники тяжелобольных граждан отмечают, что полученные знания оказывают реальную помощь в поддержании благоприятной психологической атмосферы в семье, а практические навыки, полученные в процессе обучения, позволяют повысить качество жизни граждан, нуждающихся в уходе. На сегодняшний день социальная практика зарекомендовала себя как эффективная форма помощи по стимулированию родственного ухода, её реализация будет продолжена, – уточнил Алексей Макаров.

Когда в семье много малышей

В Иркутской области с начала 2018 года 1258 семей, где родился, усыновлён третий или последующий ребёнок, получают ежемесячную денежную выплату. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Министр напомнил, что, согласно закону Иркутской области, право на ежемесячную денежную выплату имеют семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области, в которых третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года.

В настоящее время ежемесячная денежная выплата на третьего или последующих детей, родившихся в период с 1 января 2018 года, предоставляется со дня рождения ребёнка до достижения трёх лет. Размер ежемесячной денежной выплаты на сегодняшний день составляет: в южных районах области – 9658 рублей, в северных – 12 748. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня рождения ребёнка, если родители обратились за предоставлением указанной меры социальной поддержки не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка и до достижения им возраста трёх лет.

Питание тоже должно быть доступно

В Приангарье с 1 сентября дети из многодетных и малоимущих семей Иркутской области, обучающиеся не только в муниципальных общеобразовательных организациях, но и в частных школах, будут обеспечиваться бесплатным питанием. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Министр пояснил, что такая поддержка будет оказываться детям из частных организаций, которые осуществляют деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. При отсутствии в таких школах организованного питания будет предоставляться набор продуктов. Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

Министр также сообщил, что по вопросам предоставления данной меры социальной поддержки необходимо обратиться в областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания) либо в отделы по обслуживанию заявителей государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Также подробную информацию о порядке и условиях назначения, требуемых документах можно получить на сайте министерства: http://irkobl.ru/sites/society в разделе «Меры социальной поддержки».

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