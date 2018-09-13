Маленькие иркутяне

Как в Иркутской области заботятся об особых детях.

Социальная поддержка – одно из главных направлений работы правительства Иркутской области. В регионе организована работа по поддержке семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, работа с инвалидами и сиротами, существует несколько очень эффективных фондов, помогающих людям. Тема эта очень непростая, потому что помочь всем получается далеко не всегда, но и незаметной работу неравнодушных людей тоже не назовешь. Сегодня мы расскажем о нескольких программах, которые должны сделать жизнь людей с ограниченными возможностями чуточку лучше.

«Верное решение», или как Приангарье помогает тем, кто в беде

Иркутская область отличилась на IX Всероссийской выставке «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет!», которая проходила в Челябинске. Приангарье было признано лучшим в номинации «Верное решение» за эффективную организацию сопровождения семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

В выставке принимали участие более 60 регионов России. Было организовано 100 интерактивных площадок, за три дня профессионального общения прошли выездные и тематические дискуссионные площадки, работу регионов оценивали 40 федеральных и региональных экспертов. Нашу делегацию возглавила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

– 44 методических пособия, рекомендации из опыта работы учреждений социального обслуживания – серьёзная методическая основа деятельности специалистов Приангарья. Коллеги из различных субъектов РФ проявили огромный интерес к представленным материалам и отметили высокий профессионализм работы учреждений системы социального обслуживания Иркутской области, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

Поддержка для малышей

Малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, с 2019 года будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в рамках регионального проекта «Помощь детям, нуждающимся в особой поддержке». Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время посещения областного государственного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Глава региона дал поручение усилить меры социальной поддержки по нескольким направлениям. Так, необходимо упростить процедуру льготного лекарственного обеспечения детей из малоимущих семей первых трёх лет жизни, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.

– Сегодня мы оказываем эти меры поддержки на основании подтверждаемых доходов обоих родителей. Предлагаю для назначения пособия в заявлении просто указывать причину отсутствия доходов без предоставления дополнительных справок. Кроме этого, необходимо установить ежемесячную денежную выплату в размере 1200 рублей семьям, воспитывающим детей-инвалидов с такими заболеваниями, как злокачественные образования, болезни крови, ДЦП и другие паралитические синдромы. Еще одна важная задача – поддержка детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови. Многим из них требуется диагностика и лечение в медицинских учреждениях, находящихся за пределами области. Мы решили, что перелёт до места плановой консультации и обратно с 2019 года для ребёнка и одного сопровождающего будет оплачиваться из регионального бюджета. Я уже дал поручение правительству региона разработать нормативно-правовые акты по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки, – подчеркнул Сергей Левченко.

В Иркутской области проживает более 12 тысяч детей-инвалидов, из них 248 имеют злокачественные образования и болезни крови, 1761 ребенок страдает ДЦП и другими паралитическими синдромами.

Школа – для каждого

К обучению с первого сентября приступили более 500 детей с ментальными нарушениями, проживающие в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей Иркутска, Братска и Саянска. Из них семь ребятишек зачислены в первый класс.

– Воспитанники детских домов-интернатов получают образование как в стенах своих учреждений, так и в обычных детских садах и школах, образовательные программы которых адаптированы к обучению таких детей, созданы все условия для успешной работы. Несмотря на то, что образовательный процесс дается детям-инвалидам гораздо сложнее, они проявляют особые старания в обучении и радуются получению хороших оценок, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Особые спектакли

Грант Всероссийского образовательного форума «Таврида» в размере 300 тысяч рублей выиграл директор Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов. Это произошло на смене «Творческая команда страны – Школа менеджеров культуры и искусства», которая проходила в Республике Крым в рамках Всероссийского образовательного форума «Таврида» с 25 по 31 августа 2018 года.

В рамках работы смены состоялась защита социокультурных проектов молодёжной инициативы по всем сферам деятельности, направленным на улучшение жизни в стране. Проект Андрея Стрельцова вошёл в число шести лучших идей из 80 поданных заявок. Театр направит средства на реализацию социокультурного проекта «Театр не имеет границ».

– Проект представляет собой реализацию постановок спектаклей для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые будут исполнять на благотворительной основе. Благодаря гранту театр уже в этом году приступит к постановке первого спектакля для глухих и слабослышащих детей от 9 лет и старше с рабочим названием «История жизни и творчества великого композитора Людвига ван Бетховена», – рассказал Андрей Стрельцов.

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