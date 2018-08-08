Лучшим интернет-банком России стал Сбербанк Бизнес Онлайн

Цифровой корпоративный банкинг Сбербанка признан лучшим в России по версии журнала Global Finance. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» был признан лучшим корпоративным цифровым банком России. Кроме того, Сбербанк одержал победу еще в трех номинациях по Центральной и Восточной Европе: «Лучшие цифровые сервисы», «Лучший интернет-сайт», «Самый инновационный цифровой банк».
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов:
– Цифровые решения для бизнеса от Сбербанка регулярно признаются лучшими на рынке. Показательно, что Гран-при – премию в номинации «Лучший интернет-банк России» – получил наш ключевой продукт – Сбербанк Бизнес Онлайн. Кроме того, мы очень рады принести банку первую в его истории награду в номинации «Самый инновационный цифровой банк». Для нас очень важно обеспечить наших клиентов самыми высокотехнологичными, удобными и передовыми решениями в духе лучших мировых практик, и такое признание в рейтинге Global Finance означает, что мы движемся в правильном направлении, ведь услугами Сбербанк Бизнес Онлайн пользуется уже более 1,7 миллиона компаний.
В своем анализе Global Finance принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе объективных критериев – стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня.
Полный список победителей региональных и международных категорий премии, а также победителей в международных подкатегориях будет объявлен 1 ноября в Лондоне на ужине в честь премии «Лучший цифровой банк по версии Global Finance» в Королевском институте британских архитекторов.
Победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.
Сбербанк Бизнес Онлайн – интернет-банк для юридических лиц, сочетающий в себе широкий банковский функционал и инновационные решения: гибкую ролевую модель, интеллектуальную систему контекстных подсказок, маркетплейс небанковских сервисов.
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