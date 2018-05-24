Лучше, чем одному

В Иркутской области приняли закон о приёмных семьях для пожилых и инвалидов.

Закон «О приёмной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области» принят в окончательном чтении. Вопрос обсуждался 16 мая на заседании сессии областного парламента.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС Андрей Лабыгин, 4 мая состоялась рабочая группа, на заседании которой удалось снять все вопросы, возникшие у прокуратуры, уполномоченного по правам человека по Иркутской области и других заинтересованных ведомств. К третьему чтению поступил ряд поправок, все они одобрены.

Депутаты поддержали окончательное принятие закона.

Пожилых людей и инвалидов, которым трудно справляться в одиночестве, теперь можно будет брать в семью на основании трёхстороннего договора. При этом, как и в домах престарелых, пожилые должны будут отдавать приёмной семье на своё содержание, оплату коммунальных услуг и так далее 75% от своих доходов. Кроме того, приёмная семья будет получать ещё и поощрение от государства в размере 4 тысяч 225 рублей в северных территориях и 3 тысячи 900 рублей – в остальных районах.

При этом, как уверяет председатель комитета Андрей Лабыгин, в законе будут предусмотрены все условия, чтобы избежать злоупотреблений со стороны приёмной семьи в отношении стариков. Во-первых, все условия содержания пожилого человека будут прописаны в трёхстороннем договоре между ним, семьёй и органом соцзащиты. Кроме того, будут определены чёткие условия, в какие именно семьи можно брать «приёмных» пенсионеров – в том числе речь идёт о площади жилья, о том, что приёмной не может быть семья, ведущая асоциальный образ жизни, и так далее. Кроме того, условия содержания пожилого человека будут регионально проверять органы соцзащиты.

Андрей Лабыгин отметил, что, вероятно, институт приёмной семьи для пожилых будет особенно востребован в деревнях, где до сих пор сохранились крепкие соседские связи.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

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