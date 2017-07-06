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Лучшая экономика
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
06 Июля 2017 г.
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Иркутск признан победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» в категории «Городские округа и городские поселения». Второе место занял Ангарск, третье – Свирск.

Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета экономики администрации города Иркутска Юлия Ашуркова, конкурс проводится правительством Российской Федерации впервые. Его цель – организация системной работы по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта муниципального управления.

– Иркутск имеет большой опыт по развитию муниципально-частного партнёрства, совместной работы бизнеса и городских властей на благо города. Мы готовы поделиться своими наработками в этой сфере с другими муниципалитетами, – отметила Юлия Ашуркова.

Сейчас администрация Иркутска готовит заявку для участия в федеральном этапе конкурса.

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