Лучшая экономика

Иркутск признан победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» в категории «Городские округа и городские поселения». Второе место занял Ангарск, третье – Свирск.

Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета экономики администрации города Иркутска Юлия Ашуркова, конкурс проводится правительством Российской Федерации впервые. Его цель – организация системной работы по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта муниципального управления.

– Иркутск имеет большой опыт по развитию муниципально-частного партнёрства, совместной работы бизнеса и городских властей на благо города. Мы готовы поделиться своими наработками в этой сфере с другими муниципалитетами, – отметила Юлия Ашуркова.

Сейчас администрация Иркутска готовит заявку для участия в федеральном этапе конкурса.