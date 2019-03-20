«Люди как люди...» В Иркутске проведут акцию ко Всемирному дню человека с синдромом Дауна

В Иркутске 21 марта пройдет информационная акция «Люди как люди. Просто с синдромом Дауна», посвященная Всемирному дню человека с синдромом Дауна. Организатором выступает Иркутская областная общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга».

На трамвайной остановке «Студгородок» будет представлена импровизированная студия «О!Театр», затем на ретро-трамвае участники акции и все желающие отправятся на остановку «Центральный Рынок», и далее – по трамвайному маршруту №3. Во время поездки будет проводиться информационная акция. Принять в ней участие по своему желанию сможет любой пассажир ретро-трамвая.

Справка:

Мероприятие проводится при поддержке МУП «ИркутскГорТранс», еженедельной городской газеты «Иркутск» и Общественной палаты Иркутска. ​Акция состоится 21 марта с 15:30 до 19:00.

По инф. Телеинформа

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