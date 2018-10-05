Люди дела. Сергей Сокол: «Мы будем стремиться, чтобы Иркутская область стала сильнейшим регионом»

Председатель Законодательного собрания Иркутской области рассказал о планах работы в новой должности.

После выборов обновился состав регионального парламента. Председателем Законодательного собрания 19 сентября избран Сергей Сокол. Человек в иркутской политике не новый – в 2008–2009-х годах занимал пост первого заместителя губернатора Иркутской области, а затем исполнял обязанности главы региона.

27 сентября Сергей Михайлович провёл пресс-конференцию для журналистов. Поделился планами работы, рассказал о том, что является наиболее важным в деятельности парламента третьего созыва и о том, как будет выстраиваться диалог с областными и муниципальными властями.

– Считаю очень символичным, что мы встретились именно сегодня – в День Иркутской области, – отметил в начале разговора Сергей Сокол. – Я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником!

Главная задача – улучшение условий жизни в Иркутской области

Первый вопрос касался взаимодействия в Иркутской области всех ветвей власти. По словам Сергея Сокола, сейчас в регионе важно сосредоточиться на развитии экономики в целом, минимизировав политическое влияние на процессы. В частности, как заметил спикер, кто бы ни возглавлял комитеты и комиссии Законодательного собрания, их работа должна быть содержательной.

– Главная задача – созидательное конструктивное взаимодействие для улучшения условий жизни в Иркутской области, – акцентировал Сергей Сокол.

Также председатель ЗС отметил, что бюджетным отношениям между областью и муниципалитетами нужна перенастройка. «Муниципальные образования должны быть уверены в том, что получат в срок те средства, по которым была договорённость, и им не придётся пытаться самостоятельно решать свои наболевшие проблемы из-за отсутствия финансов, – подчеркнул спикер. – Корректировка областного бюджета, предусматривающая в том числе и денежную помощь для муниципалитетов, в этом году должна была пройти ещё летом. Поэтому сейчас мы не можем с этим затягивать и сразу приступим к процессу».

По мнению Сергея Сокола, необходимо также рассмотреть механизм возврата части средств муниципальным образованиям, на территории которых расположены хозяйствующие субъекты, уплачивающие крупные суммы налогов в областной бюджет. «Те, кто много отдаёт области, а взамен получает мало, не мотивирован развивать свою территорию», – пояснил Сергей Сокол.

Вместе с тем Иркутская область должна активнее включаться в федеральные государственные программы и плотнее взаимодействовать с федеральным центром. По словам спикера, уже достигнута договорённость с руководством федеральных министерств о встречах по проблематике Иркутской области.

– Мы ещё раз проведём в Москве совещания с набором вопросов по Иркутской области, – сказал Сергей Сокол. – Обсудим, какие могли бы быть у региона дополнительные возможности для участия в госпрограммах и преференции с учётом специфики области, какие пилотные проекты у нас можно реализовать.

К участию в этих встречах, подчеркнул Сергей Сокол, будут приглашены и региональные министры. Также в процессе будут задействованы депутаты Государственной думы РФ и члены Совета Федераций ФС РФ.

– У нас мощный состав депутатов Государственной думы. Всех депутатов я знаю, все они имеют большой опыт работы, у них хорошие контакты с теми, кто может существенно повлиять на включение Иркутской области в федеральные проекты. Сенатором стал председатель Законодательного собрания прошлого созыва. Мы продумаем форматы для того, чтобы и собираться вместе, и работать индивидуально для решения проблем Иркутской области, – сказал Сергей Сокол.

Ездить будем много

Минувшим летом Сергей Сокол посетил многие города и посёлки Приангарья, встретился с жителями, обсудил самые насущные вопросы. Каковы впечатления? Какие вопросы предстоит решить в первую очередь?

– Больше половины вопросов, которые мы озвучили во время поездок, касались развития социальной инфраструктуры – строительства и ремонта школ, детских садов, больниц, оснащения учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, – рассказал Сергей Сокол. – Территориям нужно помогать в решении этих вопросов. Мы должны приезжать в муниципальные образования с инициативами, а затем контролировать, чтобы все проекты реализовывались. Одним словом, ездить мы будем много!

Также Сергей Сокол отметил, что обязательно будет оказывать поддержку малому и среднему бизнесу.

– Она должна быть не декларируемой, а реально действующей, – отметил спикер ЗС. – Инвестиционная привлекательность территории во многом зависит от того, насколько поощряется малый и средний бизнес. Если он будет работать эффективно, то инвестиции, которые могли бы прийти в регион извне, придут гораздо быстрее. Мы должны осмыслить, почему продукция из Иркутской области реализуется в других субъектах, а на внутренний рынок эти предприниматели зайти не могут. Те, кто платит налоги в бюджет Иркутской области, должны иметь преимущества.

Подводя итоги пресс-конференции, Сергей Сокол отметил, что на сегодняшний день в Заксобрании сформирована сильная команда.

– Например, профильный комитет по здравоохранению возглавляет врач, который не понаслышке знает о проблемах в своей сфере, и так я могу сказать о большинстве моих коллег, – сказал глава парламента. – У всех есть желание работать и изменять область к лучшему! Лично я готов к большому труду, моя семья переезжает в Иркутскую область, потому что я уверен: близкие люди должны быть вместе и поддерживать друг друга во всех начинаниях.

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