Ансамбль народного танца «Любо-дорого» школы № 29 Иркутска стал лауреатом первой степени XIII Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Москва – Байкальск транзит». Финансовую поддержку юным танцорам оказала депутат думы Иркутска Светлана Кузнецова.

В жюри конкурса вошли заслуженные работники культуры, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, эксперты в области хореографии и вокала. В номинации «Хореография. Народный танец» (средняя группа, «Любительское искусство») ансамблю народного танца «Любо-дорого» иркутской школы № 29 присудили первое место.

Светлана Кузнецова поздравила ребят с победой. По её словам, с ансамблем «Любо-дорого» их связывает настоящая дружба.

– В прошлом году мы тоже помогли ребятам в сборе средств на поездку в Сочи, где проходил крупный конкурс. И они вернулись с хорошими результатами. Для округа это всегда событие. Горжусь тем, что в посёлке Кирова есть такой коллектив! – сказала депутат.

Конкурс прошёл с 29 апреля по 2 мая в Байкальске в рамках арт-фестиваля «Роза ветров – 2017». В этом году в нём приняли участие около 800 конкурсантов из разных городов России, в том числе из Иркутска.