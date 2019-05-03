Любимый Иркутск – чистый Иркутск

Более 34 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике.

На уборку во всех районах Иркутска вышли представители муниципальных предприятий, национально-культурных центров, коммерческих и общественных организаций, управляющих компаний, ТОСЫ, школьники и студенты. Вместе с жителями в субботнике принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Так, на уборку историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» вышло более 500 человек.

– В нашем городе чтят традиции всех без исключения вероисповеданий. В Сибири всегда оценивали людей по поступкам, по вкладу в общее дело. И это по-настоящему важно, что сегодня – все вместе! – провели масштабный субботник на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», – отметил Дмитрий Бердников. – Это не просто место на карте Иркутска – это значимая часть исторического, духовного, культурного наследия города. Символ нашего единения! Из места запустения оно, наконец, стало местом памяти. Вместе мы благоустраивали территорию. Вместе будем поддерживать здесь порядок. Благодарю представителей всех конфессий Иркутска, национально-культурные центры, активных горожан за эту колоссальную поддержку!

Глава города также посетил субботники в парке «Комсомольский», в городке ИВВАИУ. Данную территорию очистили от мусора, художники нарисовали граффити вдоль центральной аллеи. Дмитрий Бердников также побывал на уборке в дендропарке Академгородка.

– Когда мы только начинали субботники в Академгородке, я пообещал, что это – только начало. Что постепенно мы наведём здесь порядок, проведём благоустройство. Да, фактически эта территория муниципалитету не принадлежит, но это часть нашего города. Она не должна быть брошенной или пребывать в запустении, – подчеркнул глава города. – В 2018-м мы благоустроили Центральную площадь Академгородка, а в этом году откроем там фонтан.

В рамках общегородского субботника приведены в порядок прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов. Для участников администрация Иркутска закупила 210 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч перчаток. К вывозу мусора было привлечено 200 единиц специализированной техники. Только за 27 апреля на полигон ТБО было вывезено 2 700 тонн мусора. Всего в рамках месячника санитарной очистки города полигон принял 11 000 тонн отходов.

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